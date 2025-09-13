En medio de hechos violentos, Alcaldesa de Mazatlán anuncia transporte gratuito para la noche del Grito de Independencia

MAZATLÁN.- Con el fin de que asistan a la conmemoración patria, este lunes 15 de septiembre estarán disponibles 11 rutas de camiones urbanos gratuitos, operadas por Alianza y Águilas del Pacífico, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

A través de un comunicado, se informó que esta medida especial se implementará al término del evento por el 215 aniversario del Grito de Independencia, con el objetivo de facilitar el regreso seguro y sin costo de los asistentes a sus hogares. Las unidades saldrán del Centro de la ciudad, inmediatamente después del evento cívico y artístico que tendrá lugar en la Plazuela República, el cual dará inicio a las 21:00 horas.

“El programa inicia a las 9 de la noche. Vamos a tener bailables folclóricos, va a estar amenizando música previo al evento del grito, vamos a contar con el acto cívico del Grito de Independencia y, posteriormente, Mi Banda El Mexicano que va a estar amenizando, tendremos la verbena popular, y hacemos esta invitación a todas las personas para que nos acompañen”, anunció la Alcaldesa.

Serán dos camiones por cada una de las 11 rutas, lo que permitirá realizar traslados de ida y vuelta, maximizando así el número de personas beneficiadas.

Las rutas de la Alianza incluirán: Dorados, Villa Galaxia, San Joaquín Juárez, Insurgentes, Valles del Ejido, Centro y Jabalíes. Por su parte, las Águilas del Pacífico operarán en: Hogar del Pescador, Prados del Sol, Chulavista y Gran Plaza.

En medio de los hechos violentos en la ciudad, se anunció un operativo especial de seguridad.

Ayer viernes, una joven fue baleada en la colonia Gabriel Leyva, conocida como CP, cerca de las instalaciones de la Secretaría de Marina y un motociclista fue asesinado a balazos en la avenida Gabriel Leyva a escasos metros de la Tercera Región Militar.

Palacios Domínguez reiteró su invitación a todas y todos los mazatlecos a disfrutar del Grito de Independencia, el cual contará con la presentación estelar de Mi Banda El Mexicano.