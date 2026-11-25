En medio de la crisis de feminicidios que registra Mazatlán desde hace meses, donde tan solo en noviembre ya van 10 casos, el Gobierno municipal, inició 16 días de activismo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El Instituto Municipal de las Mujeres, inició con una agenda enfocada en la sensibilización, la atención y la promoción de sus derechos.





Como parte de las actividades, este miércoles se impartirá una plática sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, a cargo del psicólogo José Luis Muñiz Romero, en el Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante los próximos días también se realizarán foros, conferencias, conversatorios y pláticas informativas en instituciones públicas, privadas y planteles educativos. La agenda, coordinada por Immujer, dirigido por Ana Marcela Herrera López, también llegará a las sindicaturas del municipio.



