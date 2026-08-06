$!En medio del calor extremo, se quedan sin energía eléctrica colonias de la zona nororiente de Mazatlán

MAZATLÁN._ Otro corte eléctrico en Mazatlán. En medio de las altas temperaturas que superan los 40 grados, cientos de familias de colonias y fraccionamientos de la zona nororiente de Mazatlán se quedaron sin energía eléctrica desde las 14:30 horas de este jueves 6 de agosto.

La tarde de este jueves, la temperatura es de 42 grados con sensación térmica de 48.