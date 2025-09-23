$!En medio del calorón, se quedan sin luz en la colonia Jesús García, en Mazatlán

En medio de las altas temperaturas, vecinos de la colonia Jesús García se quedaron sin energía eléctrica desde la tarde de este martes 23 de septiembre, por lo que claman a la Comisión Federal de Electricidad que acuda a reparar y regresar el servicio.

Este apagón afecta a todos, pero principalmente a niños y adultos mayores.

“Aquí estamos en medio del calorón, ya no aguantamos, hay niños y adultos mayores, le pedimos a los de la CFE que vengan y reparen el servicio de energía eléctrica”, afirmaron vecinos de la calle Emiliano Zapata.