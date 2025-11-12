En medios digitales lo único que hace la Iglesia es evangelizar, no toma partido: Vicario de la Diócesis de Mazatlán

En los medios digitales lo único que hace la Iglesia Católica es evangelizar, no toma partido de ningún partido político, manifestó el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, Padre Jaime Aguilar Martínez.

Ante la propuesta que presentó a principios del presente mes el vocero del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados para ampliar las regulaciones que actualmente tienen las iglesias y sus ministros de culto en materia de comunicación en redes sociales, el Padre Aguilar Martínez recordó que la Constitución Política del País es muy clara al decir que es un Estado laico.

“Hay una regularización, hay una normativa para las iglesias, que no es una exclusiva, son todas las iglesias y dentro de esa está la ley y están los estatutos donde se tiene bien en claro cuál es la función de estos ministros en estas iglesias”, continuó.

“La otra: tratar de legislar los medios digitales, los medios digitales lo único que hace la Iglesia es evangelizar, no toma partido de ningún partido para poder decir si, no, ciertamente que se va hablar del bien común, ciertamente que de la conciencia de nuestra calidad de ciudadanos, ciertamente que tiene que ir acorde la experiencia de fe con respecto a lo que es mi vivencia cotidiana y si la exigencia cotidiana es por ejemplo votar pues esos me corresponde”.

Agregó que si la conciencia ciudadana le está pidiendo respecto de lo que significa para él el Estado votar o alguna otra ayuda, desde donde esté con respecto hacia la sociedad esa va ser su labor, no va en contra del evangelio porque éste eso indica, hacer partícipe de los demás, colaborar en las diferentes áreas de la vida de toda persona.

“Desde luego no es porque tenga que decirle así se tiene que hacer porque dice el evangelio, no, cada quien está poniendo un granito desde una experiencia que es parte de su vida, entonces uno como gobernador, otro como ciudadano, otro porque pertenece a asociaciones, otro porque es religioso, etcétera, todos tenemos algo y de lo que se trata es unirnos, no desunirnos”, reiteró.

“Y aquí ahora el problema no es la cuestión de legislar en los medios digitales, sino que algunos medios digitales no son del Estado, estos son de manera abierta porque no son de ningún Estado y la prueba está que no se ha podido por ejemplo meterse a X, anter Twitter, la cosa está que no pueden quitar todas las cosas de Youtube, quien tiene esas normativas es quien maneja ésto”.

Por ello dijo que piensa que es otra cuestión, otra manera, no es contra los ministros del culto, mejor que vayan directamente con esos medios porque son ellos quienes están permitiendo esto.

“Y no es porque estoy diciendo que permiten que hagamos cosas negativas, no, de hecho también tienen políticas y si hay alguna cosa de la cual no va acorde con las políticas de esas plataformas, como dicen ellos nos tumban o nos bajan, no es una cuestión nada más de que el Gobierno tenga (que regular), esto se les fue de las manos hace muchísimo tiempo a todos porque nadie le empezó a entender acerca, primero la Web en el 1997 y después cómo se han venido desarrollando, que es un espacio en el cual ahora todos tenemos una manera de hablar diferente”, reiteró.

“Y no es porque esté haciendo proselitismo, entonces se tiene que legislar también por ejemplo para ello, ya tiene todos los días y nadie le está legislando, también le van a legislar porque tiene que ir con respecto a esas plataformas, no a los ministros, porque los ministros ya tienen, ya está una normativa, es decir, cuando se acepta la nueva figura jurídica que es Asociación Religiosa desde ese momento hay normativas y hay estatutos y ahí está bien claro qué le corresponde a la Iglesia”.

Precisó que quien realiza esa regulación tiene la capacidad de decir que determinada Iglesia se le puede quitar el registro siempre y cuando tiene que ser acorde a la norma respectiva, no es una cuestión nada más de que porque no le cayó bien, ya que hay una normativa y si no se respeta la misma ya es otra cosa, se aplica la misma.