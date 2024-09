”Sí hemos padecido porque nuestra mercancía viene del rastro TIF de Culiacán, y obviamente ya tiene varios días cerrado algunas partes, por lo qué con dificultad nos está llegando el producto, además del riesgo para la persona que la trae hasta acá. También ha repercutido un poco en las ventas porque la gente no sabe lo que nos viene, entonces hay que guardar el peso que no caiga a la bolsa; gracias a Dios que nosotros vendemos comida y lo que la gente ahorita tiene que asegurar es la comida, así qué por eso no nos están yendo tan mal”, expresó Janeth Montes.

De igual modo, la señora Janeth menciona que al no saber hasta cuándo se pueda detener esta situación, ella se vale por entregar comida a domicilio por otra parte, mientras que asegura aconsejar a sus clientes para que tomen las medidas necesarias por si algo peor pueda llegar a pasar en Mazatlán, ya que en su negocio está tratando de organizar sus cosas.

”No sabemos hasta cuándo va a tardar esto, cuando se detenga o hasta cuando nos repercute el tema de que no dejen pasar productos, porque puede ser carne, puede ser maíz, puede ser frijol y todo lo qué viene de otros lados”.