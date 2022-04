En México hay lugares donde las autoridades han sido desplazadas por delincuentes, asegura Reveles

Hay rutas en varios estados de la República Mexicana que ya no se pueden recorrer con seguridad, y hay lugares en donde quienes mandan no son las autoridades electas en las urnas, sino los delincuentes y los cacicazgos locales, dijo el periodista José Reveles.

Lamentó que no se utilice la inteligencia del Estado mexicano para combatirlos.

“Desde hace muchos años hemos hablado, quienes hablamos de estos asuntos, de estos vacíos de poder, o sea, hay rutas de varios estados de la República que ya no se pueden recorrer con seguridad, hay lugares en donde quienes mandan no son las autoridades electas en las urnas, sino las delincuencias locales, los cacicazgos locales”, añadió en entrevista.

“Como se dijo en una ocasión y lo admitió el propio López Obrador, primero (los grupos delictivos) fueron por los cuerpos de seguridad, o sea, nombraron a los directivos de seguridad municipal, luego fueron por las obras, exigieron que les dieran a construir las obras, nos consta que tienen la maquinaria y tienen el poderío para poder construir los grupos delincuenciales”.

El periodista mexicano, que ha trabajado en medios nacionales como Excélsior, Proceso o El Financiero, agregó que ahora los grupos delincuenciales van por la tercera etapa, que es poner o quitar candidatos.

“Y ahora van por la tercera etapa, que es poner o quitar candidatos, o sea, ya participar directamente en la política”, destacó.

El dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, uno de ellos por trayectoria, y escritor de libros como “El Chapo, entrega y traición”, “El affaire Cassez” y “Las manos sucias del PAN”, entre otros, también manifestó que en México no ha dejado de ser hegemónico el Cártel de Sinaloa, pero ya intenta disputarle esa hegemonía el Cártel Jalisco Nueva Generación, y quedan resabios de lo que era el Cártel del Golfo, ahora Cártel del Noreste.

El especialista en temas de narcotráfico también expresó que los Arellano Félix ya están desaparecidos propiamente, ya no representan algo especial, Los Zetas se replegaron, no quiere decir que no existan, pero se convirtieron en otra cosa de lo que ya eran, porque ya dominaban todo el Golfo de México, desde el Caribe hasta la frontera con Estados Unidos, y eso sí ha variado el mapa de la delincuencia organizada.

“Pero también ha variado la diversificación de sus actividades, no sólo se dedican a traficar droga, y bueno, ahora drogas nuevas, el fentanilo, por ejemplo, el fentanilo es peligrosísimo y lo están traficando aquí y al rato van a empezar a morir muchas personas por fentanilo en México porque empieza a haber consumo local”, subrayó.