En periodo canicular las temperaturas son las mismas, pero no hay lluvias: Estación Meteorológica de Mazatlán

Aunque no hay una fecha precisa de inicio del periodo canicular, generalmente es un lapso de 40 días entre julio y agosto, pero las temperaturas son las mismas, lo que pasa es que se registra un alejamiento de las lluvias y por ello hay menos nubosidad y los rayos del sol son más intensos, manifestó el encargado de las instalaciones del Servicio Meteorológico en Mazatlán, Luis Alberto Torres Alarcón.

“La canícula se espera que de inicio en los primeros días de julio, todavía no tenemos el reporte que ya de inicio, pero se espera que en los próximos días de inicio el periodo canicular que regularmente se da en los meses de julio y agosto, no, no (no hay una fecha específica), tenemos que esperar a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional”, expresó Torres Alarcón.

“Se supone que son los días más calientes, pero no es porque se presenten más temperaturas, lo que pasa es que en el periodo canicular la gente tiene una idea que son las temperaturas más altas que se sienten, lo que pasa es que en el periodo canicular es un alejamiento de las lluvias, entonces tenemos menos precipitación en ese periodo y por lo tanto hay menos nubosidad y los rayos del sol son más intensos, entonces de esa manera se da el periodo canicular, no quiere decir que sean los calores más intensos, los calores vienen siendo los mismos de todos los años, entre 34, 35 grados aquí en la Estación de Mazatlán”.

Informó que el domingo pasado fue el día más intenso en lo que va de la temporada de verano, se tuvieron temperaturas máximas de 35 grados entre las 14:00 y 15:00 horas, con sensación térmica de más de 40 grados en Mazatlán.

“Precisamente la tuvimos un día, el domingo, que ha sido el más intenso en lo que va de la temporada de verano, tuvimos ya temperaturas de 35 grados de máxima en estos días, se espera que en el periodo canicular ronde entre los 34, 36 grados como máxima, lo que sí nos afecta bastante al cuerpo es la sensación térmica, pudiéramos alcanzar valores de arriba de los 40 grados de sensación térmica, todo depende de la humedad que exista en el momento”, reiteró Torres Alarcón en entrevista.

Recomendó a la población cuidarse de las altas temperaturas y estar prevenidos, no exponerse tanto a los rayos del sol, hidratarse, usar bloqueador solar y ropa adecuada.