$!En Playa Brujas, en Mazatlán, salvavidas piden a bañistas llegar hasta donde tengan ‘el agua a la cintura’, no más

Salvavidas de Mazatlán piden este sábado a los bañistas en Playa Brujas no meterse al mar más allá de donde el agua les llegue a la cintura.

Personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estaba muy pendiente de que las personas acataran las indicaciones para no ser arrastradas por las olas mar adentro, pues aunque en menor intensidad que el jueves y viernes, la tarde de este sábado aún se presentaba fuerte oleaje.

“Lo que fue el jueves y viernes estuvo la marejada a todo lo que da, hubo oleaje muy elevado, muy alto y hubo muchas corrientes ayer (el viernes), muchas corrientes de peligro, igualmente trabajé la prevención desde temprano, trabajé la prevención con toda la gente, mantenerla más que nada en la orilla”, dijo el personal consultado.

“Hoy lo que bajó fue el oleaje, disminuyó un poco, no está tan feo como ayer, pero de todas formas no hay que confiarnos, hay que seguir como estamos trabajando desde ayer y como todos los días, lo que manejamos aquí es que no se metan más allá de donde el agua les llegue a la cintura”.