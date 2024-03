Con la polémica en efervescencia sobre las restricciones impuestas a agrupaciones musicales en zonas de playas, el Gobierno Municipal aprobará sólo 27 permisos, 15 a grupos ‘chirrines’, norteños y sierreños y 12 a bandas sinaloenses.

Mientras tanto, en redes sociales el debate sobre si las bandas deben o no tener permiso para trabajar en la franja costera han mantenido opiniones divididas, que incluso ya han provocado que empresarios mazatlecos, principalmente del gremio hotelero, den de manera pública su postura alimentando la controversia y provocando que la gente opine a favor o en contra.

“La Banda Sinaloense, al igual que el mariachi, debe ser declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad”, comentó en facebook Juan Pablo Castro Juárez.

“En parte tiene razón. Debe existir un equilibrio en todo. Mazatlán ya es tierra de desorden, entre el ruido, la basura y el problema vehicular se le quita lo atractivo. Se debe regular para que todo tipo de turista pueda venir a disfrutar y no se convierta en un lugar para puro relajo. La música de banda es maravillosa, me encanta, pasear en pulmonía es un placer pero todo debe ser en armonía”, expresó Mónica Echeagaray Castañeda.

“Las playas y las bandas traen economía al puerto, por lo que no deben tener horarios. Deben de tener más seguridad, dar capacitación, darle al turista libertad y un trato digno. Y a estos inversionistas que se creen los dueños deben aplicarles, la legislación de ecología. Hacerlos que respeten el patrimonio de los mexicanos”, mencionó Marco Antonio Barraza Ortega.

“Deben traer su música a un nivel que no moleste a ningún ciudadano y que se pueda apreciar, la música es hermosa si se escucha a un nivel adecuado”, escribió Estela Cuadras.

Atados de manos

No obstante, acepta que se requiere la intervención de la Semarnat y la Profepa para ordenar.

Es zona federal, el municipio desconoce lo pactado en la concesiones que tienen hoteles y empresas turísticas con la autoridad.

El Alcalde de Mazatlán, Edgar Gonzalez Zatarain, señaló el pasado lunes, que pese a los avisos de prohibición para contratar bandas colocados algunos centros de hospedaje, los músicos tienen derecho a trabajar, siempre y cuando respeten los acuerdos establecidos, desmintiendo la versión de que las playas se están privatizando por por empresarios del gremio.

En dado caso que los músicos no respeten el horario límite fijado, que es a las 19:00 horas, dijo el Alcalde, el Gobierno Municipal no está facultado para interferir a menos que haya algún conflicto, ya que se trata de un área federal.

“No va a haber presencia porque no estamos facultados, no podemos ir nosotros porque es un área federal, de manera constante con documentos cuando entramos a operar, que no nos metamos en su área”, explicó, destacando que la permisividad que existe, precisamente es responsabilidad de autoridades como Profepa y Semarnat.

“Nosotros con la fuerza pública no los vamos a sacar, es el llamado a sacarlos, se trata de hacer el llamado, para eso se estableció una mesa de trabajo, de diálogo, no para ir a golpearlos”, precisó.

“Ya si alguien quiere conflictos, se resiste o ahora si se hostiga ahí a alguien y crea un problema, es otra cosa, se toman otras medidas”, añadió.

Gonzalez Zatarain mencionó que se está buscando una zona exclusiva para que puedan tocar hasta tarde con total libertad.

Esto se dió luego de que el pasado jueves en una reunión entre miembros del sector hotelero y el representante del sindicato de músicos se acordó reducir el horario de permiso de las bandas, zonificar a las bandas de música, regular el número de integrantes y analizar el uso de bocinas y generadores para soportar equipos de amplificación de sonido, con el fin de regular el exceso de ruido y el descontrol en esta actividad.

Los permisos

El Oficial Mayor, Rogelio Olivas Osuna, informó que hasta este martes se habían otorgado 22 permisos, 11 a ‘chirrines’, grupos norteños y sierreños y 11 a bandas de tipo sinaloense

“Lo que si ya van son 11 ‘chirrines’, que se van a autorizar 15 solamente para ahora para Semana Santa y el tema de las bandas, yo creo que ahorita deben de haber, facil unas 11 bandas ya registradas, estamos alrededor de 120 a 150 personas, creo que todavia faltan mas”, precisó el Oficial Mayor.

Destacó que los músicos han mostrado disposición y ha habido buena respuesta para que pasen a tramitar su gafete, el cual tuvo un costo de 300 pesos.

El operativo para detectar músicos foráneos, los cuales no tienen permitido trabajar en las playas de Mazatlán, se está haciendo en conjunto con los músicos locales que sí están autorizados, quienes alertan a Oficialia para que actúe.

Al entregar los permisos, se segmentó la zona de playas, indicando cuantas bandas y cuantos grupos de otro tipo podrían estar en una misma zona.

A esto se suman los 900 comerciantes de zona de playas y 72 permisos para vendedores que tendrán permitido estar en las boca calles cercanas al malecón durante Semana Santa.

Buena voluntad por parte del Sindicato de Trabajadores de la Música

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música de Mazatlán, Marco Antonio Gordoa Obeso, reiteró que se sus representados se encuentran en la mejor disposición de ser regulados.

”Lo que queremos es generar certidumbre, vamos a poner de nuestra parte para que en su momento ver cómo resulta esta Semana Santa y seguir con las mesas de trabajo en el cual podamos debatir y ver las necesidades del músico”, comentó el secretario.

”Estamos mostrando voluntad porque si nos empezamos a pelear no vamos a llegar a nada”, agregó.

Incluso en coordinación con el Gobierno Municipal se acordó que se otorgaran permisos exclusivamente a músicos de la localidad, dejando por fuera a los foráneos para garantizar que puedan tener buenos ingresos durante este periodo vacacional.

“Le estamos dando prioridad a los músicos locales, no quiere decir que nosotros estamos en contra (de los foráneos), simplemente es una estrategia que nosotros pusimos para que el músico local también trabajé más tranquilamente”, mencionó.