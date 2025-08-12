$!En plena ola de calor, vecinos de Villa Unión y Caleritas, en Mazatlán, sufren por falta de agua potable

Ante esta problemática, Jumapam está llevándole agua en pipas a las familias afectadas, para que puedan satisfacer sus necesidades básicas de consumo, mientras terminan los trabajos de mantenimiento correctivo.

VILLA UNIÓN._ En plena ola de calor, familias de colonias y comunidades de la sindicatura de Villa Unión siguen con el problema de desabasto de agua potable el cual se registra desde el pasado jueves.

De acuerdo con un comunicado, desde el jueves de la semana pasada, el departamento de Zonas Foráneas, perteneciente a la coordinación de producción de la gerencia de operación de Jumapam, está dando atención a las áreas afectadas por el desabasto con el envío de tres pipas diarias, que dan servicio especialmente a las colonias Flor de Mayo, El Tronconal y Agustina Ramírez.

También se abastece con pipas al sector conocido como Loma de Villa Unión y al Infonavit del Lienzo Charro, así como al poblado de Caleritas.

La Gerencia de Operación ha venido haciendo las maniobras de mantenimiento correctivo a la red de abastecimiento, a fin de restablecer la presión y suministro que se debe tener en la que es la sindicatura más grande de Mazatlán.