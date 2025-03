En presas de centro y norte de Sinaloa solamente queda agua para uso humano: Ceapas

Las presas del centro y norte del Estado se encuentran actualmente con un nivel de 9 por ciento de su capacidad de almacenamiento, por lo que solamente queda agua para uso humano, por ello es importante el cuidado de este líquido, manifestó el jefe de Estadísticas de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Juan Carlos Ruiz.

“Las presas del centro y norte del estado Están a 0 por ciento de su capacidad, es decir, que solamente queda agua para uso humano, por eso es la importancia de cuidarse, se tiene que promover el uso eficiente del agua, los organismos operadores, las juntas municipales de agua potable están tandeando el agua debido a la escasez, las presiones del agua ya no dan en las tuberías”, añadió Ruiz tanto en entrevista como en su mensaje al término del desfile por el Día Mundial del Agua que se realizó este jueves en Mazatlán.

Agregó que la Presa Picachos está actualmente en un 60 por ciento de su capacidad de almacenamiento y las presas del sur de la entidad son las que tienen más agua.

“Los municipios del norte y los municipios de la parte de la sierra están teniendo muchos problemas por el agua, a ellos se les está atendiendo por medio de pipas, se hizo un programa de distribución de agua en pipas para las localidades más alejadas y para quienes tienen problemas, también en algunas zonas urbanas de algunos municipios se están utilizando pipas”.

Añadió que en los últimos años se ha venido teniendo problemas con el agua debido a que no ha llovido suficiente en la parte centro y norte de la entidad principalmente.

“La sequía se viene presentando desde el año pasado, tenemos el problema desde el año pasado que no hubo lluvias, esperemos que este año empiece a llover temprano, la sequía se está prolongando, ya va para dos años, se está promoviendo el uso eficiente del agua, por medio del área de Cultura del Agua se están dando pláticas escolares, a comercios y pláticas a las industrias para que conserven el agua y hagan el uso eficiente del agua”.

El funcionario estatal expresó en entrevista que la idea no es aplicar multas, sino promover el uso eficiente del agua más que nada, eso de las multas se deja hasta el último momento, lo mejor es no aplicarlas, sino platicar con la gente sobre el buen cuidado y uso de este recurso.

“Estamos previendo eso, por si acaso no llueve estamos buscando que el agua que queda en las presas se use eficientemente y se use más que nada para uso humano, esperando que llueva, no perdemos la esperanza de que llueva este año, que llueva bien para poder retomar las actividades normales del uso del agua”, reiteró.