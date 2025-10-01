Mazatlán
|
Servicios

En Presas del Valle, en Mazatlán, vecinos denuncian riesgos por cableado

Aunque señalan que han presentado reportes sobre esa situación, no han sido atendidos
Leticia López |
01/10/2025 12:38
01/10/2025 12:38

Más de 300 familias de Presas del Valle viven en constante peligro por el cableado de luz expuesto cuando llueve.

CFE y Ayuntamiento han sido omisos al peligro en que viven, denunciaron vecinos.

Vecinos de Presas del Valle denunciaron de los riesgos constantes a que se exponen a diario por el cableado de luz y poste en malas condiciones a las autoridades responsables como la Comisión Federal de Electricidad y al Municipio, pero no les han hecho caso.

También, han reportado que el drenaje de la colonia Bahías, contigua a Presas del Valle, les corre por las calles contaminando y generando zancudos y enfermedades para los niños de los alrededores.

$!En Presas del Valle, en Mazatlán, vecinos denuncian riesgos por cableado

Lo que más les preocupa es cuando llueve y puede generar que niños que juegan en los alrededores o que van a la escuela resulten víctimas de alguna descarga eléctrica.

#Mazatlán
#Electricidad
#Riesgos
#Instalación
#Cables
#Vecinos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube