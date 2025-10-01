$!En Presas del Valle, en Mazatlán, vecinos denuncian riesgos por cableado

Más de 300 familias de Presas del Valle viven en constante peligro por el cableado de luz expuesto cuando llueve.

CFE y Ayuntamiento han sido omisos al peligro en que viven, denunciaron vecinos.

Vecinos de Presas del Valle denunciaron de los riesgos constantes a que se exponen a diario por el cableado de luz y poste en malas condiciones a las autoridades responsables como la Comisión Federal de Electricidad y al Municipio, pero no les han hecho caso.

También, han reportado que el drenaje de la colonia Bahías, contigua a Presas del Valle, les corre por las calles contaminando y generando zancudos y enfermedades para los niños de los alrededores.