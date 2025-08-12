$!En reunión secreta, rinden protesta cuatro nuevos integrantes del Comité de Búsqueda de Personas en Mazatlán

MAZATLÁN.- Tras cinco meses de su instalación y en sesión secreta encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, el Comité Municipal de Búsqueda de Personas de Mazatlán se reunió en la Sala de Cabildo, donde rindieron protesta cuatro integrantes.

La reunión fue parte de la agenda privada que tuvo la Presidenta Municipal ayer.

De acuerdo con un comunicado, con la presencia de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón, se llevó a cabo y en presencia de los integrantes del Comité de Búsqueda de Personas de Mazatlán, el orden del día, en donde se tomó protesta a cuatro nuevos miembros de dicho comité.

Y aunque sólo se informó el nombre de uno de los integrantes, la Alcaldesa Estrella Palacios inició su mensaje reconociendo que detrás de cada persona que busca un familiar o amigo, existen historias, nombres y vidas que faltan y que duele a la sociedad no tenerlas en casa. Reiteró, como lo ha hecho cuando recibe y atiende a familiares de personas desaparecidas, que el pronunciamiento se recibe con respeto, empatía y compromiso.

Agradeció a los integrantes del comité que se sumen a las tareas de búsqueda con seriedad, sensibilidad y humanidad para devolver a las familias el abrazo que les hace falta.