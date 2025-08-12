$!En reunión secreta, rinden protesta cuatro nuevos integrantes del Comité de Búsqueda de Personas en Mazatlán

MAZATLÁN.- Tras cinco meses de su instalación y en sesión secreta encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, el Comité Municipal de Búsqueda de Personas de Mazatlán se reunió en la Sala de Cabildo, donde rindieron protesta cuatro integrantes.
La reunión fue parte de la agenda privada que tuvo la Presidenta Municipal ayer.
De acuerdo con un comunicado, con la presencia de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón, se llevó a cabo y en presencia de los integrantes del Comité de Búsqueda de Personas de Mazatlán, el orden del día, en donde se tomó protesta a cuatro nuevos miembros de dicho comité.
Y aunque sólo se informó el nombre de uno de los integrantes, la Alcaldesa Estrella Palacios inició su mensaje reconociendo que detrás de cada persona que busca un familiar o amigo, existen historias, nombres y vidas que faltan y que duele a la sociedad no tenerlas en casa. Reiteró, como lo ha hecho cuando recibe y atiende a familiares de personas desaparecidas, que el pronunciamiento se recibe con respeto, empatía y compromiso.
Agradeció a los integrantes del comité que se sumen a las tareas de búsqueda con seriedad, sensibilidad y humanidad para devolver a las familias el abrazo que les hace falta.
La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, agradeció al Gobierno municipal por todo el apoyo que ha brindado al comité y colectivos para facilitar las acciones de búsqueda en campo y por la gestión constante ante las instancias correspondientes. También en el reporte que rindió ante el comité, se destacaron los avances relevantes del trabajo que este ha llevado a cabo.
En el comunicado del Ayuntamiento señalan que los representantes de los colectivos ciudadanos de búsqueda agradecieron durante su participación en la sesión, el apoyo que el Gobierno Municipal ha brindado en la agenda de actividades y acciones de búsqueda, porque se han logrado significativos avances en la agenda de trabajo en campo.
Sin embargo, no aclararon qué colectivos acudieron a la sesión.
Entre los cuatro nuevos miembros del Comité de Búsqueda, rindió protesta Érik Alberto Tiznado Sánchez, Jefe de la Oficina Regional Zona Sur de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De los otros tres integrantes no se informó.
El pasado 12 de marzo de 2025, el Gobierno municipal de Mazatlán instaló el Comité Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.