MAZATLÁN._ Un reporte de la primera etapa de la auditoría realizada al extinto Acuario Mazatlán, presentó la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, ante el Cabildo y el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.

“Estuvimos cuidando las taquillas, los ingresos de diversos centros de cobro, se hizo inventario de especies, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y estamos todavía en proceso de supervisión de obras en el parque central”, mencionó la funcionaria.

En este trabajo, realizado por personal del Órgano Interno de Control y la Sindicatura en Procuración durante marzo y abril, resaltaron como observaciones principales todo lo referente al manejo de los recursos financieros.

“Las principales observaciones que hay en las taquillas son muchas irregularidades administrativas”, agregó Cárdenas Díaz.

La Síndica Procuradora enlistó algunas de las irregularidades detectadas durante el ejercicio.

“Dentro de esta supervisiones se observaba que en taquillas y Administración no cuentan con cámaras de seguridad dentro de las instalaciones”, dijo.

“No había un sistema de flujo (monetario) eficiente; no había un historial de evidencia diaria; no contaban con una caja de seguridad; no había una empresa especializada en recolección de valores”.

La funcionaria también hizo mención a que dentro de Acuario Mazatlán había varios centros de cobros por diferentes conceptos, donde los lectores de códigos de barras no funcionaban y el registro de las ventas se hacía en archivos de Excel, vulnerables a ser alterados.