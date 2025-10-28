En sierra de Sinaloa amanece con temperaturas de entre 12 y 16 grados

El frente frío 11 que continúa desplazándose por el norte del País genera temperaturas mínimas al amanecer de entre 12 y 16 grados en zonas de montaña en Sinaloa y de 20 a 23 grados en el resto de la entidad, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“El frente frío 11 continúa desplazándose por el norte del País, generando temperaturas mínimas al amanecer de entre 12 y 16 grados Centígrados en zonas de montaña y de 20 a 23 grados Centígrados en el resto de la entidad”, expresó Osuna Tirado en un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

También dio a conocer que la circulación de un sistema anticiclónico en niveles bajos de la atmósfera, junto con el bajo contenido de humedad, continúa favoreciendo cielo despejado en el estado de Sinaloa, con nulas probabilidades de lluvia para este martes.

Añadió que el termómetro en Mazatlán registrará durante este martes temperaturas máximas de entre 30 a 35 grados, por ello exhortó a la población a mantenerse bien hidratada y protegerse de la exposición prolongada al sol.

Además, recomendó mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las medidas preventivas ante las variaciones del clima.

En el Océano Pacífico aún se tiene la Temporada de Ciclones Temporales, que inició el pasado 15 de mayo y concluirá el próximo 30 de noviembre.