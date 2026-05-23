$!En silencio, exigen el regreso con vida de José Martín en Mazatlán

MAZATLÁN._ Haciendo uso de carteles y fichas de búsqueda para exigir su regreso con vida, familiares, amigos y conocidos de José Martín Carrillo Godínez se manifestaron este sábado sobre el malecón de Mazatlán para pedir su regreso, tras haber sido privado de la libertad el pasado 18 de mayo. Cerca de las 17:00 horas, decenas de personas se dieron cita a la altura del parador turístico de Las Letras de Mazatlán para dar inicio con la protesta, donde los asistentes se colocaron con lonas y carteles con el rostro del joven, además de repartir fichas de búsqueda entre automovilistas y peatones que transitaban por el lugar. Sin embargo, ante la empatía de los ciudadanos y la desesperación de los familiares y amigos de José Martín, los manifestantes decidieron avanzar hacia la glorieta conocida como “La Perla”, cruce entre las avenidas Del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, para bloquear la circulación vehicular durante cerca de media hora.









A diferencia de otras manifestaciones, durante el plantón no se escucharon consignas ni reclamos por parte de los asistentes, transcurriendo la protesta mayormente en silencio, mientras familiares y ciudadanos sostenían las imágenes de José Martín, en una escena marcada por el dolor y la incertidumbre de sus seres queridos. Durante este bloqueo momentáneo, los manifestantes se colocaron frente a los carriles vehiculares; aunque algunos automovilistas expresaron molestia con gritos y reclamos por la interrupción del tránsito, los participantes mantuvieron en todo momento una actitud pacífica y en silencio, sin responder ni confrontarse con los conductores. Fue cerca de las 18:00 horas cuando el grupo volvió a permitir el flujo vehicular, regresando a la zona de la franja costera, donde continuó el plantón durante algunos minutos más antes de concluir con la movilización.







‘Solo quiero que me regresen a mi muchacho’ Con la voz entrecortada y rodeada de familiares y amigos, Fátima, madre de José Martín, pidió públicamente que su hijo sea regresado con vida a su hogar después de haber sido privado de la libertad el 18 de mayo en el puerto. Durante su mensaje, la madre aseguró que no busca señalar culpables ni entrar en confrontaciones, sino únicamente recuperar a su hijo y volver a verlo en su casa, a quien considera un joven trabajador, tranquilo y cercano a su familia. “Yo no busco culpables, lo único que quiero es que me regresen a mi muchacho. Quien nos conoce sabe que somos personas de bien y que mi hijo no se mete en problemas; él es un excelente hermano, un nieto extraordinario y un hijo ejemplar”, comentó. “Mi casa no es la misma sin él, se fue su alegría. Yo solo quiero que me regresen a mi niño así como se lo llevaron, vivo”. Fátima relató que José Martín solamente había salido de casa a comprar pan y ya no regresó, una situación que transformó por completo la vida cotidiana de su familia, recordando entre su pesar la alegría que el joven llevaba día con día a su hogar y el silencio que hoy permanece en su ausencia. Además, reconoció sentirse cansada y golpeada emocionalmente por el clima de violencia que se vive actualmente, aunque confesó que jamás imaginó atravesar una situación así de manera personal, destacando que durante años observó casos similares a través de otras familias, sin pensar que un día compartiría el mismo dolor. “Estoy harta, estoy enfadada de tanta violencia. Nunca pensé que me tocaría tan cerca, que alguien me diera donde más me duele, en mi hijo. Solo quiero que esto llegue al corazón de quienes se lo llevaron y que me lo regresen”, declaró.



