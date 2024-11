En Sinaloa, el 84% de las mujeres sufren diferentes tipos de violencia: Historias de Venus

El 84 por ciento de las mujeres en Sinaloa sufren algún tipo de violencia por parte de parejas, padres y amigos cercanos, informó la líder del colectivo Historias de Venus, Jacqueline López Leal.

“En el caso de Sinaloa aumentaron los casos de violencia, no quiero aventurarme a una cifra exacta, pero a nivel nacional ayer yo estaba viendo también las cifras y casi el 85% de las mujeres son violentadas o están sufriendo cualquier tipo de violencia”, dijo López Leal.

“De hecho aquí tengo el dato que nos está compartiendo también la Red de Refugios de Mujeres en Sinaloa, que el 84% de las mujeres que ingresaron a refugios vivieron violencia física y el 53% por violencia sexual”, detalló.

Informó que la Red de Refugios de Mujeres a nivel nacional señala que entre enero y julio de este 2024 la red atendía a 8 mil familias en sus 77 centros en todo el país, con una ocupación que supera el 100 por ciento, lo que indica que la violencia intrafamiliar va en aumento.

“Aquí están las cifras reales, no lo decimos nosotras, no lo dice Historias de Venus, lo dice la Red de Refugios de Mujeres en México, y yo creo que es un dato que si nos pone los focos rojos, es un dato que si nos dice vamos a jalar a las mujeres, vamos a invitarlas a que no se queden calladas y decirles que pueden denunciar, porque si no denuncian, la violencia física, la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica es la antesala, como decimos en el sector feminista, al feminicidio”.

Por la protección de la mujer

El colectivo Historias de Venus cuenta con más de 10 años de su fundación, y año con año se unen a organismos como IMMUJER para realizar eventos que puedan concientizar a las mujeres, mismos que les entienden la mano para tratar los casos más graves y que más atención necesitan.

“También obviamente hemos contado con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres, de IMMUJER que siempre hemos trabajado en coordinación; nosotros canalizamos también casos que nos llegan a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas”.

“Asimismo el Centro de Justicia para Mujeres les han dado una excelente atención, son servicios gratuitos desde ministerios públicos, abogados, psicólogos, médicos psiquiatras, médicos generales y resguardo. Entonces, es necesario que las mujeres sepan, conozcan de estos espacios donde no van a gastar absolutamente nada y pueden salvar una vida”.

Fue ONU Mujeres quien estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas, así como el “Día Naranja”, que consisten en 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Durante estos 16 días los colectivos feministas y organizaciones de todo el mundo realizan distintas actividades y manifestaciones en contra de la violencia que se está viviendo hacia mujeres y niñas.