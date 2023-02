MAZATLÁN._ Rubén Rocha Moya aseguró que como Gobernador y como integrante de Morena hará que en Sinaloa haya piso parejo para los aspirantes de ese partido político a la candidatura a la Presidencia de la República. Dijo que probablemente en su interior sí tiene preferencia por alguna de las “corcholatas”, pero no lo puede decir para no afectar al estado. “Quiero decirles que yo voy a esperar a que se resuelva y que se cante por la instancia correspondiente, el partido mismo asuma quien es la o el candidato, en ese momento lo voy a decir, quiero mucho a Ricardo, ya le dije en privado y ahora lo digo en público, no quiero tener inclinaciones ni con él que lo quiero tanto, ni con Sheinbaum que ya vino aquí, que Marcelo lo he invitado no ha estado en condiciones de venir y Adán Augusto que ya ha estado aquí”, continuó Rocha Moya. “Probablemente en mi interior sí, pero eso no lo puedo decir, no lo voy a decir porque en todo caso me atengo a la resolución del proceso y les quiero decir que como Gobernador y miembros de mi partido voy a hacer que haya piso parejo”.

Recordó que el viernes invitó el presidente de la Junta de Coordinación Política de Senado y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a un evento masivo de entrega de 15 camiones recolectores de basura organizado por el Ayuntamiento de Mazatlán, no fue preparado para la asistencia del también aspirante de Morena a la candidatura presidencial. Además lo invitó al evento donde Mazatlán recuperó el Récord Guinness del Coctel de Camarón Más Grande del Mundo y este sábado acudió al Primer Informe de Labores del Senador sinaloense Raúl de Jesús Elenes Angulo, continuó en conferencia de prensa. “Pero yo no voy a decir con quién estoy, no porque no quiera decirlo Rubén Rocha sino porque soy el Gobernador de Sinaloa y todavía quedan remedos de la época priista, si digo uno que no gana debe de haber cómo le puede ir a Sinaloa, mejor no expongo a Sinaloa, esa es mi razón fundamental, no la puedo exponer, yo creo que todavía hay esas cosas: éste no estuvo conmigo por lo tanto le vamos a empezar a fluir el salso (no apoyar a la entidad)”, reiteró el Gobernador. “Pero no me lo van a subir a mí, se lo van a subir a Sinaloa, entonces yo prefiero que todos, cualquiera que llegue se sienta atendido por nosotros aquí en igualdad de circunstancias que al llegar sea tan compañero como en cualquier otro momento, o compañera, y apoye a Sinaloa como lo debe de apoyar, yo voy a cuidar a Sinaloa”.