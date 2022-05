En Sinaloa hay 2 mil 700 escuelas que requieren rehabilitar luz, agua, sanitarios y techos: SEPyC

En todo Sinaloa se tienen alrededor de 2 mil 700 escuelas que requieren rehabilitación en el sistema de energía eléctrica, agua, sanitarios y techos, dijo la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

“Lo más urgente ahorita que tenemos es rehabilitar la luz, agua, sanitarios, y por otro lado el tema de los techos, son los cuatro rubros más urgentes, en todo el estado traemos alrededor de 2 mil 700 escuelas con esos diagnósticos, el alrededor de 500 se concentra el problema más delicado, que tiene que ver con falta de servicios básicos como son luz, agua y sanitarios”, añadió Domínguez Nava en entrevista.

“El Gobernador por eso decidió hacer una inversión emergente de 18 millones de pesos, que en este momento estamos atendiendo 360 escuelas que no tienen luz y que no tienen agua, creo que no hubo un mantenimiento oportuno (en la anterior administración estatal) y los dos años que prácticamente cerraron las escuelas (por la pandemia del Covid-19) pues generó una mayor afectación, pero sin duda tiene que ver con un rezago”.

También se está enfrentando que se tienen escuelas que tienen sus edificios con antigüedad de 50, 60 años, en Villa Unión la Escuela “Sixto Osuna”, tiene ese detalle, pero así en la entidad hay muchas, por lo que también tiene que haber un replanteamiento porque esas escuelas tienen que atenderse de otra manera, y requieren mayor inversión, subrayó.

La titular de la SEPyC también manifestó que el Gobernador está haciendo esfuerzos extraordinarios para atender la rehabilitación de escuelas, afortunadamente el mandatario estatal tuvo esa visión en diciembre que se aprobó el presupuesto de egresos de etiquetar 100 millones para la infraestructura educativa a través del Programa la Escuela es Nuestra y sumado a lo que cada año las escuelas reciben por el Fondo de Aportaciones Múltiples se recibirán 140 millones, pero si no se estuviera pagando la deuda por las malas administraciones pasadas de gobiernos federales se estuvieran recibiendo mucho más recursos.

“En este año nos están descontando prácticamente 100 millones porque ustedes recordarán que hubo un programa que se llamaba las Escuelas al 100”, desafortunadamente se hizo una inversión donde se comprometieron los recursos a futuro, de tal manera que a Sinaloa nos van a estar descontando el 40 por ciento hasta el 2039, entonces en esta circunstancia nos genera unos contratiempos en la inversión”, recalcó.