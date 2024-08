En todas las escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa aún hay oportunidad de ingresar a primer año, por lo que quien no haya hecho el proceso de admisión puede acercarse para que pueda entrar, manifestó el encargado del Despacho de la Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero.

Agregó que hasta el momento para el próximo ciclo escolar van a ingresar cuando menos 47 mil jóvenes hombres y mujeres, pero se están acercando jóvenes que no hicieron proceso de admisión.

”La invitación es que todo aquel que quiera estudiar se acerque a la Universidad, que no sacó recibo y quiere estudiar en la Prepa acérquese, hay chanza, no podemos cerrar la puerta a nadie, con los hechos lamentables que ustedes están reportando la Universidad no puede cerrarle las puertas a ningún muchacho, obviamente y también me da pauta para ello, hay programas y hay escuelas que tienen una gran demanda por su calidad, eso es evidente, las prepas incluso mucha gente quiere estar en la mañana y se complica”, añadió Lizárraga Otero.

”Pero hablemos claro, Medicina, Odontología, Enfermería y Arquitectura, Fisioterapia tienen una gran demanda, es un problema, es un problema, pero también es una buena noticia en un Estado como Sinaloa que los muchachos están desesperados por entrar a las aulas, nadie, nadie se va a quedar afuera... en todas hay oportunidad de entrar, en Medicina, Odontología y Enfermería estaba el programa del grupo A para que el que quiera calarse y quiera probar entre al grupo A”.

precisó que Enfermería hizo un reajuste y para el próximo ciclo escolar no va necesitar grupo A, sino que todos van a ingresar de manera normal, Fisioterapia también, porque hubo muchos rechazados.

”En Odontología y Medicina en los próximos días por parte de la comisión (de Admisión) se está estudiando para aperturar más grupos regulares y esto aparte del grupo A, o sea, qué se está haciendo, privilegiando la apertura de grupos en primero, entonces eso es una excelente noticia, yo espero que la semana que entra a más tardar doy otro anuncio, ya lo anunciaron hoy los canales institucionales de la UAS”, continuó.

También recordó que el 15 de agosto vencía el plazo para el pago de recibo del próximo ciclo escolar, pero hay otra quincena de margen que es hasta el 30 del presente mes, por lo que no se deben preocupar si no pudieron, “si se les atoró la carreta”, si le olvidó todavía puede pagar.

Además si alguien quiere estudiar Derecho, Enfermería, Química, Informática, la preparatoria, debe acercarse a la UAS, pues como las alas del águila las puertas también están abiertas, si alguien quiere estudiar Derecho en la modalidad semiescolarizada en los sábados, Psicología, tienen programas excelentes, reiteró Lizárraga Otero.