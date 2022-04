En un mes comenzará construcción de Terminal Turística de Mazatlán: Benítez Torres

En no más de un mes iniciará la construcción de la Terminal de Cruceros Turísticos y de la Plaza de la Música Regional, anunció el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

A esto se sumarán la ampliación de la Avenida Santa Rosa y la rehabilitación de la Avenida Emilio Barragán, expresó.

“Se empieza a construir en no más de un mes la nueva Terminal Turística de Mazatlán, a ustedes les consta la cantidad de buques turísticos que llegan a este puerto”, manifestó.

“Invitamos ya a mi amigo el Gobernador, doctor Rubén Rocha Moya, a venir en 15 días a inaugurar dos grandes obras ya terminadas en Mazatlán, el alumbrado hasta Punta de Cerritos, que convierte a la Avenida Sábalo Cerritos (como si fuera) de día y que hace que quienes viven cerca de ahí y no, salgan a pasear, niños, señoras, a hacer ejercicio, cambió la vida”, añadió Benítez Torres en su mensaje de bienvenida en la Toma de Compromiso del Consejo Directivo de la Coparmex Mazatlán Sinaloa Sur.

En dicho evento que se realizó la mañana de este viernes en un salón del Centro de Convenciones y que fue presidido por el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora Icaza y el Secretario de Economía de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel, entre otros, agregó que viene en dos o tres semanas el embellecimiento de todos los camellones, se va a convertir en una zona privilegiada de Mazatlán.

Pero también vendrá el Gobernador a inaugurar algo que se tiene pendiente, que se finalizó con el anterior Gobernador Quirino Ordaz Coppel, ahora Embajador de México en España, que es la Zona Dorada de Mazatlán y que no ha sido inaugurada.

“El Gobernador viene a dar banderazos de otras grandes obras, entre otras tenemos la continuación de la Avenida Santa Rosa al norte de la ciudad, que va ayudar mucho a la vialidad de Mazatlán, vamos a continuar con la que ya finalizamos hace poco y era una avenida que tenía 70 años que no se tocaba en Mazatlán, el ingreso a la ciudad, que recordamos del lado sur de la ciudad de toda la vida lo terminamos hasta la Jumapam”, recalcó el Alcalde.

“Continuamos y damos el banderazo para seguir precisamente con esta Emilio Barragán, como se llama la avenida, para continuar hasta El Faro prácticamente, vamos a hacer una avenida turística de clase mundial”.

Recordó que en días pasados llegaron tres cruceros en un solo día, el pasado miércoles arribaron dos, el martes otros dos.

“Y hay una buena información asegurada, vienen tres cruceros más, unos de Asia que dejan de funcionar por la guerra entre Rusia-Ucrania, decidieron venir a Mazatlán por la recomendación de todos los empresarios que aquí las cosas van muy bien y en muy corto plazo el buque también turístico, crucero de Disney arribará en un mes a Mazatlán”, subrayó el Presidente Municipal.

“Pero no terminan ahí las obras, viene la remodelación y el rescate del casco de la zona sur de la ciudad, vamos a hacer un desarrollo turístico increíble al fondo, en la falda del Faro, prácticamente, donde estamos terminando (de desmantelar) la Planta Tratadora de Aguas Negras, ahí se va eregir la Plaza de la Música Regional, una obra increíblemente bella para los mazatlecos y darles el reconocimiento y la oportunidad a los músicos que hicieron que la música fuera mazatleca, que es la Banda Regional”.

Expresó que a veces algunos hoteleros no les gusta que dichas bandas toquen en las playas, pero son 2 mil familias que viven de eso y además alegran el corazón.

“Hace días estuvo en Mazatlán, en Semana Santa, el Presidente Municipal de Chihuahua y el de Parral, que hoy hermanamos con ellos y nos decían yo he cambiado de hotel porque no me dejan contratar en la playa banda regional y la verdad es que a los chihuahuenses nos encanta la música y venimos a escucharla, no entiendo a los hoteleros por qué piensan así”.

El Alcalde subrayó que él sí entiende a los hoteleros por qué piensan así, por lo que no se vayan a enojar, pero sabe que hay gente que viene de descanso y que después de las ocho de la noche ya es hora para descansar.

“Hicimos compromisos con ellos y después de las ocho (de la noche) no se debe oír ni el zumbido de una trompeta y lo hemos cumplido hasta el momento”.

“El Corredor T-MEC, que mencionada nuestro amigo Fernando (Valdez Solano, nuevo presidente de la Coparmex Mazatlán, Sinaloa Sur) lo traemos desde hace tiempo”.

Dio a conocer que, este fin de mes viene el presidente de un tratado comercial que es paralelo al T-MEC a ver ese tema del Corredor citado.

“Y yo estoy seguros que ciudadanos, empresarios, gobierno, cuando hay buenas intenciones, vamos a sacar adelante esos compromisos y cuando terminemos, si Dios nos lo permite, dejar un Mazatlán del que nos sintamos muy orgullosos los mazatlecos”, subrayó el Alcalde.