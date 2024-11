En una votación abierta de jueces y magistrados pueden intervenir los peores intereses de México: Patricia Mercado

Tras manifestar que en una votación abierta para nombrar a jueces y magistrados pueden intervenir los peores intereses de México, la ex candidata presidencial y actual Diputada federal por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que uno de los principales problemas que enfrenta la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es el de inseguridad en el País.

“Nosotros votamos en contra (de la Reforma Judicial) porque nos parece que una votación abierta pueden realmente intervenir los peores intereses de México, los peores intereses de la justicia como pueden ser los grupos del crimen organizado, grupos de interés, los que más tienen y no solamente el pueblo digamos en general, hay mucho peligro, pero finalmente eso ya está, así va ser y vamos a seguir por lo menos tratando de poner alertas sobre el tema de quienes van a ser finalmente la lista que va a presentar el Comité de Evaluación eso por una parte”, agregó Patricia Mercado.

“Y por otro sí, también uno de los principales problemas que enfrenta la Presidenta es el problema de inseguridad en el país y nos parece a nosotros primero una política distinta de solidaridad con las víctimas, primero están las víctimas, hay que estar ahí, hay que entender su radicalidad también, hay que entender que no están para darle las gracias a nadie, sino realmente para denunciar, para protestar, entonces siempre en primer lugar, yo espero, una política distinta hacia las víctimas, tienen mucho que decir, en primer lugar, y en segundo lugar lo hemos dicho mucho; hay que fortalecer los sistemas de justicia, las fiscalías, los ministerios públicos y por supuesto las policías a nivel local y a nivel estatal”.

Si esto último no cambia es imposible que un órgano nacional como puede ser la Guardia Nacional, incluso el propio Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, puedan encargarse de todos los delitos del país, los ojos del Municipio y del Estado tienen que dar lineamientos para ver cómo se enfrentan estos problemas que la gente está viendo todos los días, agregó en entrevista antes de disertar la conferencia “México para todos”, que organizó Movimiento Ciudadano la mañana de este jueves en un salón de conocido complejo hotelero en la Zona Dorada, de este puerto.

Expresó que hasta este momento no ha visto un cambio entre el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta de la República, Sheinbaum Pardo en el combate a la delincuencia.

“Hasta este momento no, pero vamos a ver ahora con esta reforma que ella está enviando para darle más poderes a la Secretaría de Seguridad Pública, hay un buen Secretario que dio muy buenos resultados en la Ciudad de México, entonces darle mayores facultades para coordinar toda la inteligencia en el país, nos parece una buena propuesta, nosotros votaremos a favor de eso, todo lo que implique una política de paz”, continuó la también ex Senadora de la República.

“Y bueno, también seguir discutiendo que necesitamos regular las drogas de otra manera, sobre todo el cannabis (mariguana), construir los acuerdos en este sentido para que finalmente sea el Estado el que ponga las reglas y no las bandas (delictivas), el Estado tiene que decir cómo se hace toda la política de drogas en nuestro país”.

Añadió que para evitar que los grupos organizados o de interés intervengan en la elección de jueces y magistrados primero se tiene que estar muy pendientes y segundo, pendientes de lo que haga el Comité de Evaluación, pues ya casi se cierra el periodo de inscripción, tampoco es que haya muchos tiempos, también que la inteligencia del país pueda dar cuenta de quiénes son los personajes que se van a poner a votación.

“Yo espero de verdad, como lo he dicho, no empezar a ver también parientes, amigos, hijos y demás de los diputados y las diputadas en estas listas, sino que realmente sea gente que cumpla con los requisitos, pero ese peligro está y yo creo que va estar hasta el final, vamos a ver cuál va ser el resultado porque finalmente así será”, reiteró Patricia Mercado.

“Absolutamente la independencia del Poder Judicial está en cuestión”.

Con respecto de la violencia que se vive en Sinaloa dijo que el actual Gobernador de esta entidad, Rubén Rocha Moya, fue su compañero durante los primeros cuatro años en los que ella fue Senadora , es una persona con mucha capacidad para hacer política, se sacó adelante la nueva Ley de Educación que realmente sí habla de educación y se echó abajo la impulsada por el antiguo Gobierno, hizo muy buen trabajo.

“A mi me parece que como yo decía ahorita, tanto el Gobierno del estado como todos los gobiernos municipales lo primero que se debe hacer es estar con las víctimas, por supuesto reconocer que hay un problema y finalmente él está absolutamente arropado por la Presidenta, está arropado por las Fuerzas Armadas para que hagan su trabajo aquí en Sinaloa y que cese esta violencia que se ha desatado”, expresó la Diputada federal.

“No estoy aquí como para avalar o para no, porque no estoy específicamente metida en el tema de Sinaloa, como yo estaba diciendo ahora hemos estado en la discusión sobre el nuevo proceso para tener un nuevo Poder Judicial, yo creo que una de las cosas que también tenemos que lograr son otras policías, otros organismos estatales y yo creo que la experiencia de Sinaloa puede ser una experiencia que nos arroje luz de qué hacer en otros estados y a nivel nacional si se resuelve, si hacemos que baje la violencia en este estado con políticas públicas nuevas, con inversión presupuestal también suficiente y esto baja, una relación estrecha con los organismos de inteligencia también de los Estados Unidos porque aquí finalmente no tenemos claridad de qué fue lo que pasó”.

Recordó que se ha dado esta discusión por lo menos en la Cámara de Diputados, no específicamente sobre Sinaloa, sino sobre la situación de seguridad en el país.