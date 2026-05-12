En verano se decidirá si se solicita prórroga a juez o se anuncia terreno para Relleno Sanitario en Mazatlán: Alcaldesa

En los informes que se le entregan mes con mes del manejo del predio destinado como Basurón Municipal, el juez que conoce de estos hechos otorga prórrogas y en verano se verá si se le solicita una nueva prórroga o se anuncia ya la adquisición de un terreno para la construcción del Relleno Sanitario en Mazatlán, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“De hecho cuando presentamos nuestros trabajos ante el juez (de Distrito), en los informes que realizamos mes con mes el juez nos da prórroga, al menos hasta verano y ahí partiremos para ver si más adelante requerimos más tiempo o ya en verano estaremos en condiciones para decirles que tengamos un predio ya para empezar los estudios (para el Relleno Sanitario)”, añadió Palacios Domínguez.

Tras un fallo de un juez de Distrito que sentenció al Ayuntamiento de Mazatlán al pago de 50 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria en la pasada administración municipal por la contaminación generada por el Basurón Municipal en Urías, también se ordenó el cierre de dicho depósito y la construcción de un Relleno Sanitario.

Por ello tres partes del Basurón Municipal ya fueron cerradas aplicándose acciones de remediación como reforestación y solamente se encuentra abierto un cuarto espacio para recibir la basura que se recolecta en este municipio, pero con mayores medidas de seguridad para prevenir contaminación al medio ambiente mientras se construye el Relleno Sanitario.

Al respecto la Presidenta Municipal dijo que se sigue trabajando de la mano con el Gobierno estatal, recientemente tuvo una reunión con el Secretario del Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Omar López, quien ha estado apoyando en ese tema en busca de la construcción del Relleno Sanitario.

“Hemos estado estratégicamente trabajando en una mesa de trabajo que es Municipio, Estado, Profepa y Semarnat y hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con este tema, esperemos que próximamente les podamos tener buenas noticias”, añadió Palacios Domínguez.

“En cuestiones legales hemos estado solventando todos los requerimientos del juez puesto que se han hecho las remediaciones que le llama el juez, ecológicas, al predio que tenemos actualmente como Basurón, este es un proyecto que se ha buscado durante muchas administraciones y que esperemos que en esta administración podamos concretar”.