MAZATLÁN._ La sindicatura de Villa Unión celebró el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico en el que estudiantes de 18 instituciones educativas participaron con representaciones y contingentes alusivos a esta fecha histórica.

A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que en representación de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, acudió la directora de Evaluación y Enlace Rural, Valeria Guadalupe González Peraza, quien acompañó a autoridades educativas y asistentes durante esta conmemoración.

En el desfile participaron planteles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, cuyos estudiantes recorrieron las calles de la sindicatura con tablas rítmicas, escoltas y representaciones cívicas para recordar el movimiento revolucionario de 1910.