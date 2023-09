MAZATLÁN._ Padres de familia se oponen a la fusión de grupos en el Jardín de Niños María Cristina Alund, en la Sindicatura de Villa Unión.

Rosa Ángela Guerrero Palafox, madre de familia, señaló que el motivo de su protesta radica en que se oponen a la decisión de la directora, Rosa Isela Jimenez Chavarria, por fusionar un grupo de segundo grado.

La directora del kínder solicitó a la SEP una secretaría para dirección, su petición fue negada y le dieron la opción de fusionar un grupo debido a que hay cuatro salones de segundo grado, motivo por el cual los padres de familia están inconformes, indicó Guerrero Palafox.

“Asistimos algunas madres de familia a hablar con ella el día lunes y pues la verdad no está defendiendo a su maestra para que no se valla, nos dimos cuenta que a ella no le interesa que los niños se queden tal y como están, porque habría más de 20 niños en el salón”, dijo.

Al fusionar los grupos no solo se afectaría el aprendizaje de los alumnos, porque en las aulas habrían más de 25 niños, también afectaría al kínder en general, porque al cerrar un grupo no se alcanzaría a cubrir la demanda de alumnos de nuevo ingreso.

“Estamos molestas porque se nos hace injusto, sobre todo por el área emocional de los niños que ya están impuestos a su maestra y que ahora ella fusione el grupo nada más porque ella quiere y los niños son los que se van a ver afectados”, expresó Guerrero Palafox.

Indicó que son muchos niños para estar en un solo salón, la atención no sería la misma, además de que las condiciones no son las adecuadas para tener a tanto niño junto, porque los aires acondicionados apenas funcionan.

Manifestó que tomaron el kínder porque es consejo técnico para no afectar las clases, pero si no tienen respuesta el día lunes van a tomar hasta que tenga una solución.

“Si no tenemos respuesta el día lunes lo vamos a tomar hasta que podamos tener respuesta, realmente se nos hace injusto para los niños que solo porque ella quiere alguien de apoyo en dirección quite un salón y pase a perjudicar a los niños”, aseguró.

El presidente de padres de familia, llevó un oficio al sindicato de preescolar el día de ayer en Culiacán, esperan una pronta respuesta.