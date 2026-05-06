$!Encabeza Alcaldesa programa Contigo Mazatlán en El Pozole

Acompañada de directoras y directores de su Gabinete, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó este miércoles el programa Contigo Mazatlán en el poblado de El Pozole para atender las peticiones de los ciudadanos de esa zona del sur de Mazatlán.

“Me acompañan todas las directoras, directores del Gabinete del Municipio de Mazatlán, sobre todo traemos aquí personal que viene con apoyos del Bienestar, casi siempre en estas Jornadas surgen muchos apoyos médicos,de despensas, apoyos también en becas escolares”, dijo al acudir a dicha comunidad perteneciente a la Sindicatura de Villa Unión.

“También apoyos en el sentido de que buscan mejorar las condiciones de infraestructura aquí en la zona rural y por eso venimos también acompañados con los compañeros de Servicios Públicos porque siempre nos hacen mucha atención en el alumbrado público, eso es lo que vemos, también las plazoletas rehabilitarlas y buscamos también que se tengan apoyos para los jóvenes, niñas, niños en cuanto a temas de fomento a la cultura, la educación y el deporte”.

Dio a conocer que la primera petición de apoyo fue para que funcione el semáforo del Boulevar Niños Héroes, de Villa Unión, para el que se espera una pieza para que se reponga la anterior y ya se ponga en acción ese mecanismo.

“Los semáforos, como ustedes bien saben, es competencia estatal, pero desde que esta administración municipal empezó del Bienestar para Todos hemos tenido contacto con el departamento de Vialidad y Transporte y los tuvo a bien tener aquí a una persona debidamente capacitada para inmediatamente cuando surge algo respecto a los semáforos no esperar a que venga alguien y los repare”, continuó.

“Entonces ha habido menos señalamientos sobre reparaciones de semáforos, sin embargo, este en particular estamos esperando la pieza, ya se hizo la petición por parte del Gobierno del Estado y estamos esperando a que sea repuesta”.

Tras iniciar la Jornada Mazatlán Contigo, uno a uno las y los habitantes de dicha comunidad y poblados cercanos fueron atendidos en las mesas de las diferentes dependencias y paramunicipales del Gobierno de Mazatlán.