$!Encabeza Alcaldesa Programa de Atención Ciudadana Contigo Mazatlán en la Colonia Sánchez Celis

El Programa de Atención Ciudadana Contigo Mazatlán fue realizado la tarde de este miércoles en la Colonia Sánchez Celis, en este puerto, donde la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y funcionarios y personal de su Gobierno atendieron los planteamientos de las y los vecinos. “El día de hoy vamos a estar aquí listos y atentos para poder resolver todo lo que aquí nos pidan, estamos en la mejor disposición de que las soluciones sean inmediatas para que se puedan dar los resultados tangibles y palpables para la gente de aquí de Mazatlán”, expresó Palacios Domínguez momentos antes de iniciar el evento.





Ahí algunos funcionarios municipales como el director del Sistema DIF Municipal, José Luis Gómez Núñez, expusieron las funciones y programas que realiza esa dependencia en beneficio de la sociedad. Uno a uno las y los ciudadanos registrados fueron atendidos por los funcionarios y los trabajadores de las diferentes direcciones y paramunicipales del Ayuntamiento de Mazatlán. Momentos antes de la reunión la Presidenta Municipal también expresó que en la próxima edición del Carnaval de Mazatlán se busca visibilizar y engrandecer a este activo turístico que se tiene que es la música sinaloense, la tambora, que son parte de las raíces y de la identidad de las personas mazatlecas y sinaloenses y que han puesto a este lugar en los ojos del mundo a través de la música.



