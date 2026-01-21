$!Encabeza Alcaldesa Programa de Atención Ciudadana Contigo Mazatlán en la Colonia Sánchez Celis

El Programa de Atención Ciudadana Contigo Mazatlán fue realizado la tarde de este miércoles en la Colonia Sánchez Celis, en este puerto, donde la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y funcionarios y personal de su Gobierno atendieron los planteamientos de las y los vecinos.
“El día de hoy vamos a estar aquí listos y atentos para poder resolver todo lo que aquí nos pidan, estamos en la mejor disposición de que las soluciones sean inmediatas para que se puedan dar los resultados tangibles y palpables para la gente de aquí de Mazatlán”, expresó Palacios Domínguez momentos antes de iniciar el evento.
Ahí algunos funcionarios municipales como el director del Sistema DIF Municipal, José Luis Gómez Núñez, expusieron las funciones y programas que realiza esa dependencia en beneficio de la sociedad.
Uno a uno las y los ciudadanos registrados fueron atendidos por los funcionarios y los trabajadores de las diferentes direcciones y paramunicipales del Ayuntamiento de Mazatlán.
Momentos antes de la reunión la Presidenta Municipal también expresó que en la próxima edición del Carnaval de Mazatlán se busca visibilizar y engrandecer a este activo turístico que se tiene que es la música sinaloense, la tambora, que son parte de las raíces y de la identidad de las personas mazatlecas y sinaloenses y que han puesto a este lugar en los ojos del mundo a través de la música.
“Entonces eso es lo que vamos a poder ver en este Carnaval con grandes artistas en cartelera y con grandes carros alegóricos que estoy segura que les van a encantar, va haber novedades por ahí también en los carros alegóricos y ya se siente el ambiente y la alegría para que las familias puedan visitar y también los turistas”, expresó en entrevista.
“Por supuesto (puede acudir la gente con tranquilidad), la invitación es del 12 al 17 de febrero, aquí en Mazatlán estaremos de fiesta con el Carnaval ‘Arriba la tambora’, esperamos a muchas familias que vengan a divertirse, esta fiesta que tiene más de 125 años de tradición van a poder disfrutar de una gran cantidad de cartelera de artistas”.
También dijo que para el Paseo Olas Altas se tendrá algunas sorpresas en el elenco musical durante el Carnaval.