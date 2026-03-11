Encabeza el Gobernador en Mazatlán la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, encabezó la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Cuarta Región Naval en Mazatlán la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz.

La reunión a la que asistieron mandos y funcionarios de los tres niveles de Gobierno comenzó cerca de las 9:00 horas.

Fue cerca de las 10:15 horas cuando el Gobernador de Sinaloa salió de las instituciones navales a bordo de una camioneta, pero no accedió a conceder una entrevista.

Detrás de él en sus respectivas unidades salieron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, Seguridad de Seguridad Pública Municipal, entre otros.

Por parte de Mazatlán asistió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, entre otros.

Esta reunión se realiza un día antes de que vengan a este puerto el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodriguez Zamora, en busca de implementar acciones para reactivar el turismo en Mazatlán afectado por año y medio de la inseguridad que se vive en la entidad por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre del 2024 y que ya ha dejado cerca de 2 mil 945 homicidios doloroso, más de 3 mil 400 personas desaparecidas y cerca de 10 mil vehículos robados, entre otras afectaciones a distintos sectores productivos y a la población en general.

Sectores productivos también han solicitado el reforzamiento de la seguridad en las carreteras que conducen a Mazatlán para garantizar el libre tránsito de turistas y usuarios en general.

La reunión que sostendrán mañana jueves el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaria de Turismo federal en busca de reactivar el turismo en Mazatlán se realizará cerca de 15 días antes de que inicie el período vacacional de las semanas Santa y de Pascua en la que se esperan miles de visitantes tanto a este puerto como a Sinaloa.