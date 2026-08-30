$!Encabeza Gobernadora arranque de rehabilitación del Colector Jabalíes Norte, en Mazatlán

En su primera gira por Mazatlán como Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava encabezó la tarde de este domingo el arranque de la rehabilitación del Colector Jabalíes Norte, en el que se invertirán poco más de 21 millones de pesos con recursos federales, estatales y municipales.

“Esta es una obra con recurso federal, estatal y municipal, de tal manera que cuando la Presidenta Claudia (Sheinbaum) inició su mandato, uno de los objetivos que se planteó fue justamente cómo en obras de drenaje sanitario, que a veces no son las obras que se ven porque van subterráneamente y no las vemos, sí son las que sentimos todos los días”, expresó Domínguez Nava en su mensaje en el evento.

“Si no hay drenaje adecuado eso impacta en nuestra vida de todos los días y por eso la Presidenta planteó un esquema en donde se fortaleciera esa coordinación presupuestal para este tipo de obras, por eso yo felicito a nuestra Presidenta Municipal porque ha acudido a esta gestión importante con Conagua (Comisión Nacional del Agua), Gobierno del Estado”.

En el evento realizado cerca de las 14:00 horas en la calle Luis Nishizawa, en el Fraccionamiento Torremolinos Costa Azul, añadió ante funcionarios federales, estatales y municipales, así como vecinos, entre otros, que hoy esta zona del norte de Mazatlán donde se encuentran fraccionamientos y colonias como Ampliación Villa Verde, La Campiña y Jaripillo, tendrán esta esperanza de una obra por amor al pueblo.