$!Encabeza Gobernadora arranque de rehabilitación del Colector Jabalíes Norte, en Mazatlán

En su primera gira por Mazatlán como Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava encabezó la tarde de este domingo el arranque de la rehabilitación del Colector Jabalíes Norte, en el que se invertirán poco más de 21 millones de pesos con recursos federales, estatales y municipales.
“Esta es una obra con recurso federal, estatal y municipal, de tal manera que cuando la Presidenta Claudia (Sheinbaum) inició su mandato, uno de los objetivos que se planteó fue justamente cómo en obras de drenaje sanitario, que a veces no son las obras que se ven porque van subterráneamente y no las vemos, sí son las que sentimos todos los días”, expresó Domínguez Nava en su mensaje en el evento.
“Si no hay drenaje adecuado eso impacta en nuestra vida de todos los días y por eso la Presidenta planteó un esquema en donde se fortaleciera esa coordinación presupuestal para este tipo de obras, por eso yo felicito a nuestra Presidenta Municipal porque ha acudido a esta gestión importante con Conagua (Comisión Nacional del Agua), Gobierno del Estado”.
En el evento realizado cerca de las 14:00 horas en la calle Luis Nishizawa, en el Fraccionamiento Torremolinos Costa Azul, añadió ante funcionarios federales, estatales y municipales, así como vecinos, entre otros, que hoy esta zona del norte de Mazatlán donde se encuentran fraccionamientos y colonias como Ampliación Villa Verde, La Campiña y Jaripillo, tendrán esta esperanza de una obra por amor al pueblo.
“Tener un buen drenaje implica tener salud, por eso yo la califico como una obra por amor al pueblo, por amor a Sinaloa, por amor a Mazatlán, es una rehabilitación de la infraestructura sanitaria, del Colector Jabalíes Norte, ya lo explicaron, el monto de inversión está alrededor de un poco más de 21 millones de pesos”, continuó la Gobernadora.
“Y es una obra que yo sé que para Mazatlán no solamente en esta zona lo ocupamos, pero este es un inicio y una esperanza de que cuentan con gobiernos de los tres niveles que están pensando en las necesidades más importantes de la población de Mazatlán”.
Por su parte el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Raúl Francisco Montero Zamudio, expuso que esta obra se realiza en la calle Luis Nishizawa, en el tramo entre la calle Citlaltepec y el Canal Pluvial.
“Los trabajos consistirán en la sustitución de 126.6 metros de tubería sanitaria de PVC de 8 pulgadas, 616.4 metros de tubería de 32 pulgadas y 195.3 metros de reposición de tubería de 8 pulgadas de PVC hidráulico, así como 24 pozos de visita”, añadió Montero Zamudio.
“Se tendrá que llevar a cabo la demolición y reposición de mil 627.6 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico”.
Para la instalación adecuada de las tuberías se estabilizarán las paredes de las zanjas de excavación con profundidades de los 4 a 6 metros.
Se aplicará una inversión de cerca de 21 millones de pesos y la obra se llevará a cabo por el Gobierno federal a través de la Conagua en Sinaloa, ya que los recursos son con participación de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Correspondió a la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, dar la bienvenida a la Gobernadora al evento, en tanto que la ciudadana Raquel Guzmán Ortiz, dio las gracias a nombre de los beneficiarios de esta obra que hoy inicia.