Encabeza Mazatlán casos de extorsión y abuso cometidos por elementos de la Policía Municipal: PAN

Mazatlán encabeza los casos de extorsión y abuso cometidos por elementos de la Policía Municipal, de acuerdo con las quejas dadas a conocer por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dijo el presidente del Partido Acción Nacional en este municipio, Evaristo Corrales Macías.

”La extorsión y el abuso de la Policía Municipal en Mazatlán, tristemente, de acuerdo a los informes que ha vertido la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justamente Mazatlán está encabezando este tipo de denuncias, este tipo de hechos”, expresó en conferencia de prensa del miércoles.

”Y sobre todo han estado siendo reportados,denunciados por turistas cuando la Policía Municipal, la Dirección de Tránsito tendría que estar justamente previniendo el delito, pues no conforme con los riesgos que el turista y los mazatlecos corren todos los días en razón de la situación de violencia que padece Sinaloa y Mazatlán pues tienen hoy que cuidarse de caer en un retén en las manos de la Policía Municipal quien, insisto, tendría que estar previneindo el delito, el robo, el aslato y que finalmente son ellos los que están incentivando y promoviendo ese tipo de acciones”.

Por ello reiteró el llamado a la Presidenta Municipal y al Secretario de Seguridad Pública Municipal a que pongan orden en su corporación policiaca tanto Preventiva como de Tránsito para evitar seguir mandando esa imagen de Mazatlán hacia el exterior y que los mazatlecos siguen padeciendo este tipo de acciones fuera de la ley y que sigue registrándose este puerto como una de las ciudades donde hay más denuncias de acuerdo con información que dio a conocer recientemente la CEDH.

”Es lamentable que no haya un orden y que finalmente no haya una autoridad, una cabeza que de una vez por todas termine con este tipo de situaciones y que se sigan incrementando e incentivando”, reiteró.

El caso más reciente denunciado públicamente y ante la Fiscalía General del Estado y la CEDH fue el presunto abuso policial, golpes,robo de dinero y pertenencias y privación de la libertad por dos horas el pasado 16 de agosto contra jóvenes turistas provenientes de Sonora por parte de elementos de la patrulla 3303 de la Policía Preventiva Municipal entre la Avenida Sábalo Cerritos y cerca del Centro de Convenciones.