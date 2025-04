“No nació en una cuna, sino en un pesebre, no en una habitación de hospital sino en un establo y en la vida pública llegó a declarar: los pájaros tienen nidos, (las fieras) sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No tenía nada, estaba plenamente libre y tenía una grandeza humana extraordinaria, su grandeza era su persona, eran sus virtudes, eran sus cualidades, era su personalidad tan atrayente porque causaba admiración, sus palabras suscitan reconocimiento, nadie ha hablado como él decían en el tiempo de Jesús por la grandiosidad que tenía su persona”, continuó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán que comprende todo el sur de Sinaloa.

Tras recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén donde fue aclamado por la multitud que agitaba ramos antes de su aprehensión, pasión y muerte en la cruz, así como su resurrección y glorioso ascenso al cielo, Monseñor Espinosa Contreras reiteró que la grandeza de Cristo no estaba ni en una casa ni en un gran carro ni en grandes propiedades.

“A veces hay gente que cree que la grandeza está en tener un carro grandísimo, no, ya vemos al Santo Padre cuando va a las visitas a los países pide un carro pequeñito, un FIAT chiquito, no acepta carros grandes ni grandes camionetotas ni nada. No lo ocupa el hombre y la mujer, no ocupamos esas grandezas humanas que no tienen sentido, hay que usar de las cosas tanto cuanto ocupemos de ellas para nuestro desarrollo y para cumplimiento de nuestro fin, pero no cifrar nuestras aspiraciones en el tener y en ostentar”, reiteró.