$!Encabeza Obispo de Mazatlán misa en honor a San Juan en Villa Unión

Como parte de las festividades en honor a San Juan Bautista, santo patrono de la sindicatura de Villa Unión, se celebró la misa principal en la Parroquia dedicada al precursor de Jesús, la cual fue presidida por el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, y reunió a decenas de fieles católicos. Acompañado por algunos sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán y por el párroco de la comunidad, Heladio Martínez, Monseñor Mario encabezó la eucaristía en un ambiente de gran devoción, en el que además se realizaron Confirmaciones Comunitarias de niñas y niños que acudieron vestidos de blanco para recibir el sacramento.







Durante la homilía, se recordó la vida y enseñanzas de San Juan Bautista, resaltando su papel dentro de la fe católica como el profeta que preparó el camino para la llegada de Jesucristo. Asimismo, se destacó la obediencia de sus padres y el cumplimiento del plan divino que marcó su nacimiento y misión. La parroquia lució abarrotada por los devotos que acudieron para participar en el acto religioso más significativo de las celebraciones patronales, luego de también haber tomado parte durante la mañana en la tradicional peregrinación por las principales calles de la sindicatura.







