$!Encabeza Presidenta Municipal Mesa Regional de Seguridad y en Mazatlán

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabeza la mañana de este jueves la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz en las instalaciones del C4, en Mazatlán.

La acompañan el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

A la reunión privada en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado acuden mandos de instalaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno como Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.