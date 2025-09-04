$!Encabeza Rubén Rocha Moya el arranque del ciclo escolar 2025-2026 para todos los sinaloenses

Con la escuela Primaria Sixto Osuna de Villa Unión como escenario ideal, el Gobernador Rubén Rocha Moya llevó a cabo el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026 para todos los niños y niñas de nivel básico en Sinaloa, que presentan más de 600 mil infantes ya en las aulas de clases. Este jueves Mazatlán tuvo la visita del Gobernador de Sinaloa y demás funcionarios para dar el banderazo a un nuevo curso de aprendizaje y descubrimiento para poco más de 562 mil niñas y niños de educación Primaria y 108 mil pequeñines de nivel Preescolar, los cuales regresaron a clases el pasado lunes. Junto a la Alcaldesa Estrella Palacios, la Secretaria de SEPyC, Gloria Imelda Félix, la directora del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González, el director del plantel, Francisco Javier Marrón Manríquez y otros funcionarios, el Gobernador Rocha Moya acudió a Villa Unión para presenciar las flamantes remodelaciones de la primaria Sixto Osuna.









“Nos complace dar la bienvenida a poco más de 562 mil niñas y niños de educación básica y 108 mil en preescolar, con 300 mil 873 en Primaria y 150 mil de Secundaria en todo el estado. Cada año al iniciar el ciclo educativo en todos los niveles estatales, refrendamos nuestra convicción y compromiso de ser cada vez mejores, y hoy no será la excepción”, dijo Rocha Moya. “Estas nuevas instalaciones las hemos hecho gracias al empuje de los padres de familia y los maestros, así como por la autoridad sindical. Ellos nos estuvieron insistiendo, y aunque hacer una escuela cuesta, era importante que se hiciera. Y es que ya habíamos tenido la caída de un techo, por lo tanto tuvimos que demolerla para crear una nueva y mejor”. Tras los honores a la bandera, la Alcaldesa Estrella Palacios dio unas palabras de bienvenida a los jóvenes mazatlecos y los ánimo seguir estudiando con entusiasmo. Mientras que la maestra Gloria Imelda Félix agradeció el apoyo del Gobernador por todos los programas y contribuciones que ha dado el estado a la educación en Sinaloa.







