Encabezan Gobernadora y Coordinadora Nacional de Protección Civil en Mazatlán reunión por huracán Simon

La Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezan la mañana de este martes una reunión en la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, sobre el huracán Simon en el Océano Pacífico.

A la reunión que comenzó cerca de las 8:00 horas también ingresaron funcionarios y mandos de instituciones de los tres niveles de Gobierno para analizar la evolución y trayectoria y las acciones a implementar en Sinaloa por efectos de este fenómeno meteorológico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 6:00 horas de este 13 de octubre, Simon, huracán de categoría 1 en la escala de Safir Simpson se localizó a 155 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, con desplazamiento hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.

Se pronostica que para las 00:00 horas del domingo 18 de octubre como posición tropical remanente se localice en tierra a este-sureste de Topolobampo, Sinaloa.

Para hoy se pronostican lluvias fuertes de 59 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado, vientos de 49 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en el sur de Sinaloa.