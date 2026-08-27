Encabezará Secretaria de Cultura federal semifinal de ‘México Canta’, en Mazatlán: Alcaldesa

Será la Secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, quien presidirá la semifinal del certamen “México Canta”, que se realizará la tarde del próximo domingo en el Teatro “Ángela Peralta”, en Mazatlán, informó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Vamos muy bien, ahorita estamos terminando la pintura del Ángela Peralta, todo lo que es la fachada, también ya terminamos la parte de la impermeabilización, ahorita ya está el staff de ‘México Canta’ ahí”, agregó en entrevista.

“Creo que hoy llega la Secretaria de Cultura o llegó ayer, no he platicado con Óscar (García, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán) porque yo también he andado ocupada, pero en eso estamos ya y el domingo es el ensayo general y luego ya es el evento”.

Ante algunas versiones de que a la semifinal de dicho evento, que se realizará a las 18:00 horas del domingo 30 de agosto, acudiría la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la Presidenta Municipal provisional manifestó que quien encabezará por parte del Gobierno federal será la Secretaria de Cultura.

Expresó que hay mucha seguridad para este evento.

“Es mucha, mucha , mucha seguridad, no (no vendrá la Presidenta de la República), la Secretaria de Cultura”, precisó Osuna Zavala.