$!Encienden el espíritu navideño en la primaria Ford 31 de Villa Galaxia, en Mazatlán

Con el objetivo de dar la mejor bienvenida a las fiestas decembrinas, la Escuela Primaria Ford 31 de la Colonia Villa Galaxia, llevó a cabo esta tarde el encendido del árbol navideño junto a un festival cultural en el que participó el alumnado del plantel y docentes.
Arropados por bailables especiales y la presencia de Santa Clos en la escuela, niños y niñas de la Ford 31 pasaron una agradable tarde junto a sus padres y maestros en lo que ya es una tradición escolar, pues es el segundo año consecutivo que se coloca una gran pino de Navidad en la explanada del plantel.
La maestra Conchita Chávez Santamaría, encargada de la biblioteca escolar y parte del comité organizador, explicó que para este año contaron con el apoyo económico y esfuerzos de los padres de familia, quienes cada todos los días quedaban para alistar el árbol navideño y dejarlo lo mejor posible.
“Como pueden ver se está haciendo una tradición (el evento) porque ya ese es el segundo año que tenemos el encendido del pino. Este fue elaborado con el apoyo económico de los padres de familia, pero en esta ocasión se hizo una cuadrilla, un equipazo de madres de familia que se encargaron completamente de decorar el árbol; estuvieron aquí casi cuatro semanas desde temprano hasta la hora de salida de los niños y les quedó maravilloso”, dijo Chávez Santamaría.
“La organización de los bailables, de los villancicos que tuvimos hoy, fue a cargo de la dirección de la escuela y con compañeros maestros que están apoyando. Entonces, es una tradición aquí en la escuela porque anteriormente decorábamos los salones y se fue quedando con la ayuda de los padres de familia”.
Indicó que la participación de los niños fue vital para que el Festival se realizara con éxito, ya que alumnos de primero a sexto tuvieron la oportunidad de estar en los bailes y demostrar su talento a sus mamás. Mientras que los profesores también tuvieron su tradicional baile, que ganó los aplausos de los presentes.
Fue poco después de las 17:30 horas cuando los maestros y padres de familia realizaron el encendido del gran árbol de Navidad, el cual aprovechando que ya había caído la noche, iluminó la explanada de la primaria. En tanto, también se llevo a cabo una verbena de comida que todos pudieron disfrutar.
“Le quiero decir que hasta lloramos de lo emotivo que fue el festival. Cada año vamos mejorando, haciéndolo mejor y pues esperamos seguir contando con el apoyo de las mamás”, agregó la maestra Conchita, quien además agradeció a la directora María Elvia Rodríguez Raygoza, por hacer esto posible.