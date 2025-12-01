$!Encienden el espíritu navideño en la primaria Ford 31 de Villa Galaxia, en Mazatlán

Con el objetivo de dar la mejor bienvenida a las fiestas decembrinas, la Escuela Primaria Ford 31 de la Colonia Villa Galaxia, llevó a cabo esta tarde el encendido del árbol navideño junto a un festival cultural en el que participó el alumnado del plantel y docentes.

Arropados por bailables especiales y la presencia de Santa Clos en la escuela, niños y niñas de la Ford 31 pasaron una agradable tarde junto a sus padres y maestros en lo que ya es una tradición escolar, pues es el segundo año consecutivo que se coloca una gran pino de Navidad en la explanada del plantel.

La maestra Conchita Chávez Santamaría, encargada de la biblioteca escolar y parte del comité organizador, explicó que para este año contaron con el apoyo económico y esfuerzos de los padres de familia, quienes cada todos los días quedaban para alistar el árbol navideño y dejarlo lo mejor posible.

“Como pueden ver se está haciendo una tradición (el evento) porque ya ese es el segundo año que tenemos el encendido del pino. Este fue elaborado con el apoyo económico de los padres de familia, pero en esta ocasión se hizo una cuadrilla, un equipazo de madres de familia que se encargaron completamente de decorar el árbol; estuvieron aquí casi cuatro semanas desde temprano hasta la hora de salida de los niños y les quedó maravilloso”, dijo Chávez Santamaría.