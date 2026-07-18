$!Encuentran hogar 7 mascotas en jornada de adopción en Mazatlán

MAZATLÁN._ En el marco del Día Mundial del Perro, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán llevó a cabo una nueva jornada de la campaña “Huellitas del Bienestar” en el Parque Central. Durante las acciones se logró promover la adopción de cinco perritos y dos gatitos que hoy disfrutan ya de un nuevo hogar. Tras algunos jornadas donde no hubo muchas adopciones, el periodo vacacional ayudó al Gobierno municipal a unir nuevamente a animales rescatados de la calle con hogares que les darán otra oportunidad, pues este sábado varias familias se comprometieron a una tenencia responsable y cuidados para ellos.

Entre las adopciones del día, destacaron las del perrito “Niño” y los cachorros “Tom” y “Jerry”, que con su encanto se robaron el corazón de dos familias. Además, dos gatos también lucieron bien cuidados y sanos para convencer a su nueva dueña, quien prometió darles el amor que ellos requieren. Asimismo, el equipo de Ecología presentó a sus invitados una muestra de la “Unidad K9” de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que ofreció una exhibición de adiestramiento canino para sus invitados, mientras que los niños tuvieron la oportunidad de convivir con la perrita “Atenea”.

Aunque el Día Mundial del Perro se celebra el próximo 21 de julio, la directora de Ecología, Erika García Campos, explicó que buscaron celebrar este tipo de actividades junto a la campaña “Huellitas del Bienestar”, con el fin de promover la tenencia responsable de mascotas, además de fortalecer el vínculo entre las familias y sus animales de compañía. “El día de hoy conmemoramos el Día Mundial del Perro con la idea de fomentar la tenencia responsable, fortalecer una cultura de respeto y bienestar animal. Un adiestramiento responsable no solo desarrolla la obediencia sino que mejora la comunicación con la mascota y facilita la convivencia en espacios públicos, además de que ayuda a prevenir el abandono y maltrato”, dijo García Campos.