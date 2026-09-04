$!Encuentran hogar más de 95 mascotas con ‘Huellitas del Bienestar’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Más de 95 mascotas han encontrado un hogar durante la presente administración a través de “Huellitas del Bienestar”, programa de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Mazatlán, que brinda una segunda oportunidad a perros y gatos mediante la adopción responsable.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que durante las actividades, personal de la Dirección convive con las familias y platica con la ciudadanía sobre el bienestar animal, los cuidados que requieren las mascotas y la responsabilidad que implica integrarlas a un hogar.