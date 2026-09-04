$!Encuentran hogar más de 95 mascotas con ‘Huellitas del Bienestar’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Más de 95 mascotas han encontrado un hogar durante la presente administración a través de “Huellitas del Bienestar”, programa de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Mazatlán, que brinda una segunda oportunidad a perros y gatos mediante la adopción responsable.
A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que durante las actividades, personal de la Dirección convive con las familias y platica con la ciudadanía sobre el bienestar animal, los cuidados que requieren las mascotas y la responsabilidad que implica integrarlas a un hogar.
Además, se mantiene seguimiento a las familias adoptantes para conocer la adaptación y las condiciones de los animales.
De manera paralela, el camión esterilizador de la Dirección de Ecología continúa recorriendo colonias y comunidades de Mazatlán para acercar este servicio a las familias.
Durante estas jornadas también se brinda información sobre la importancia de la esterilización y la tenencia responsable de mascotas.
Con cada adopción, el Gobierno municipal contribuye a que más perros y gatos encuentren una familia donde reciban protección, cuidados y cariño.