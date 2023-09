En el Pacto de la Primera Infancia lo primero es darle a los niños, niñas y adolescentes el derecho que tienen a la identidad y al contar con un Acta de Nacimiento pueden acceder a beneficios que otorgan las instancias de Gobierno, manifestó la integrante del área Jurídica del Registro Civil del Estado de Sinaloa, Fabiola Hernández Quintana.

”En el Pacto de la Primera Infancia empezamos por lo primero y lo primero es en este caso darles a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes el derecho que tienen ellos a la identidad”, manifestó.

Fabiola Hernández Quintana expuso el trabajo que se realiza en el Registro Civil en la entidad en el Encuentro Nacional Primera Infancia y Trabajo Infantil, que se realiza en el Centro de Convenciones de este puerto.

Agregó que el Registro Civil trabaja en coordinación con diversas instituciones en las tres vertientes de sus programas que van dirigidos a la población en general, pero en específico se están abordando los programas de la población más vulnerable y dentro de ella se tiene a los niños, niñas y adolescentes.

Entre ellos se ubica el Programa Transformando Comunidades por medio del cual se llevan a cabo jornadas en las que el Registro Civil trabaja de la mano con el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya; con la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneida Rocha Ruíz, en las que se acude a todo el estado.

Además se trabaja en las Jornadas Bienestar DIF, en las que se trabaja en coordinación con la Procuraduría del DIF Estatal, con las procuradurías municipales, además se tienen las campañas especiales que se realizan con el Registro Nacional de Población.

”La principal función es aquí de llevar a cabo en estas comunidades donde la población no tiene acceso por cuestiones económicas, por cuestiones que no se pueden desplazar, nosotros llegamos a ellas y Brigadas en apoyo a Sebides”, continuó.

”Cabe destacar que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable a través de su titular indica cuáles son, en qué municipios se encuentra la población más vulnerable que no puede acceder a un Registro de Nacimiento, a un Registro de Matrimonio, a un Registro de Defunción porque no cuenta con los recursos, nosotros llegamos a estas comunidades una vez que se hace la solicitud por parte de la Secretaría del Bienestar”.

En su intervención como parte del Encuentro Nacional que realizó entre el martes y miércoles el Sistema Nacional DIF precisó que el objetivo principal es que a toda esa población se le dé el acto o el hecho jurídico de Registro Civil que no tiene acceso.

”Nosotros trabajamos de manera interinstitucional con instituciones como es el DIF estatal, como es la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como es también Transformando Comunidades con la presidenta DIF para efecto que a esa población se le trate con esa calidez, con esa parte humana”, continuó.

El trabajo con los hijos de jornaleros agrícolas

En muchos de los casos se trabaja sobre todo con los niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas, pues esta es una población migrante, pues en la entidad se tiene una población migrante interna y una población migrante externa donde muchas de las veces viene de otros estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y no cuenta con un Registro de Nacimiento de sus Hijos y también a veces se encuentran casos donde los padres no cuentan con Acta de Nacimiento.

”Nosotros trabajamos, va un trabajador social de DIF dentro de un equipo que tiene ya conjuntado Registro Civil donde también vamos con equipo sistemático para poder tener las actas y aquí una de las problemáticas más importantes que encontramos nosotros en estos niños de hijos de jornaleros o de población vulnerable es que a veces nacen en una cuartería, no tienen un certificado de nacimiento que es lo que les exige la ley para llevar a cabo un Registro de Nacimiento y nosotros en conjunto con el trabajo valioso que realiza DIF se hace un expediente de esa niña, ese niño, para poder llevar a cabo el Registro de Nacimiento”, expresó.

”Con ese Registro de Nacimiento le damos certeza jurídica a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que no podía tenerlo si no tenía el Acta de Nacimiento”.

Dio a conocer que con el trabajo que se realiza de manera coordinada también se busca subsanar el alto índice de rezago que se tiene en lo que es el Registro de Nacimientos, pues cuando llegó la actual administración estatal se tenía un rezago de subregistro, es decir, un rezago de niños, niñas y adolescentes que no se habían podido registrar, que no tenían su Acta de Nacimiento.

”En la actualidad gracias al apoyo en este caso de la presidenta del Sistema DIF, gracias al apoyo de la procuradora, gracias al apoyo de los diferentes procuradores municipales, y lo digo porque sin ellos no puede ser posible que el registro que tenemos ahorita es solamente de 2 mil personas que no cuentan con un Acta de Nacimiento”, informó Hernández Quintana.

Recalcó que se tiene instrucción del Gobernador del estado de atender la parte humana, de ser sensibles con esas personas que no pueden acceder por motivos diversos a un Registro de Nacimiento.

”Y si no tenemos un Registro de Nacimiento prácticamente, legalmente estaríamos hablando que somos apátridas, no tenemos patria, no tenemos derecho a acceder a ninguno de los derechos por ejemplo de un apoyo de Gobierno o de cuestiones de seguridad social”, enfatizó.