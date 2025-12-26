$!Enfermedades y accidentes viales, principales atenciones de Cruz Roja en Mazatlán durante Noche Buena y Navidad

Moreno Ramírez expresó que fue durante el día 25 de diciembre cuando se tuvo el mayor número de atenciones, indicando que las enfermedades continúan siendo una de las principales causas de atención durante estas celebraciones.

Así lo dio a conocer el coordinador de Socorros de Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, Gabriel Moreno Ramírez, quien señaló que el balance de servicios registrados los días 24 y 25 de diciembre en el puerto, se tuvo un aproximado de 50 emergencias atendidas.

Emergencias relacionadas con enfermedades y accidentes viales fueron las principales atenciones registradas por parte de Cruz Roja en Mazatlán durante las celebraciones de Noche Buena y Navidad.

“El día 24 de diciembre fue una jornada con poca actividad, atendimos aproximadamente entre 15 y 20 servicios, ya para el 25 si tuvimos un pequeño incremento, con entre el 25 y el 30 de atenciones registradas”, dijo.

“La mayor parte de las atenciones durante estas fechas fue a personas enfermas, principalmente adultos mayores, siendo muchos casos de pacientes diabéticos o hipertensos”, agregó.

En este sentido, comentó que esto hace evidenciar la vulnerabilidad de este sector de la población durante las fechas de cambios en la alimentación, horarios y rutinas médicas.

Por otro lado, en segundo plano pero con una presencia constante se ubican los accidentes viales, siendo los choques automovilísticos los que encabezaron este tipo de atenciones, seguidos por accidentes de motocicleta, que requirieron intervención de paramédicos para la valoración y traslado de personas lesionadas.

“En el tema de accidentes, los automovilísticos son los que se presentan con mayor frecuencia y después de los choques de vehículos, los accidentes de motocicleta son los más comunes, por lo que los accidentes viales siguen siendo una constante durante estas fechas”, declaró.

Moreno Ramírez advirtió que estas emergencias suelen incrementarse durante las festividades decembrinas debido al aumento del flujo vehicular y a conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol.



Llama Cruz Roja a la responsabilidad ciudadana

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año, la Cruz Roja a través de Moreno Ramírez, reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, especialmente en lo relacionado al consumo de alcohol y la conducción de vehículos.

Moreno Ramírez advirtió que una de las principales causas de los accidentes viales durante estas fechas es el manejar bajo los influjos del alcohol, situación que pone en riesgo no solo a conductores, sino también a peatones y familias que transitan por la ciudad.