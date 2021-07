$!Enfermos por Covid-19 deben recibir el 100% de su incapacidad, aunque la enfermedad no la hayan contraído en el centro laboral

“Al 100 por ciento se te tiene que pagar, lo hayas tomado (Covid-19) dentro del trabajo o fuera del trabajo, no importa, pero si no tienes seguro, lo tiene que pagar el patrón”, precisó.

El funcionario dijo que el pago se debe hacer por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base a las aportaciones que hace el patrón al trabajador, pero si no se está asegurado, el mismo patrón debe pagar las incapacidades completas.

Los trabajadores que enfermen de Covid-19 tienen derecho a que se les pague el 100 por ciento de su incapacidad, a pesar de que el contagio no se haya obtenido en su espacio laboral, explicó Martín Luis Morales Acuña, delegado de la Procuraduría Estatal del Trabajo en la zona sur.

“Al 100 por ciento se te tiene que pagar, lo hayas tomado (Covid-19) dentro del trabajo o fuera del trabajo, no importa, pero si no tienes seguro, lo tiene que pagar el patrón”, precisó.

“Esto es importante, porque muchas veces el patrón hace caso omiso y tienen que acudir aquí los familiares para entonces llamarles la atención a los patrones, entonces tienen que venir para que no pase desapercibido y se pague lo más pronto posible”.

En cuanto a los empleados que laboran en casa, dijo que si los jefes deciden que éste no vaya a la oficina, todavía no aplica el pago del salario mínimo, como se estableció al inicio de la pandemia, ya que el Gobierno federal no ha declarado un nuevo confinamiento.

“Se tiene que hacer conforme a lo que está pagando comúnmente el patrón, todavía no aplica el salario mínimo, que son 142 pesos promedio, no aplica la reducción del salario porque aún no hay indicaciones de que se cierre o se tengan pérdidas mayores como al inicio”, explicó.

Dijo sí es recomendable que los patrones regresen al ‘home office’ a los trabajadores que tengan comorbilidades, o sean de riesgo debido a la edad o embarazo, a pesar de las vacunas.

Sin embargo, la decisión la debe tomar el patrón y no el trabajador por voluntad propia, a menos que se le haya hecho el planteamiento.

Para realizar una denuncia laboral, ésta se puede realizar en las oficinas de la Procuraduría Estatal del Trabajo, ubicada en Calle Río Baluarte 1000 local 8, en la Colonia Tellerías.

Si la queja se quiere hacer de manera anónima, se puede realizar por teléfono al número 6677587000, a la extensión 2881.