Enfrenta Mazatlán momento complejo de inseguridad, pero la respuesta a la crisis define al destino: Coparmex

Mazatlán ha enfrentado un momento complejo de seguridad que ha afectado la economía y la confianza, pero la respuesta a la crisis es lo que define al destino, manifestó la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el puerto, Judith Verónica Estrada Osuna.

“Sabemos bien que nuestra hermosa ciudad ha enfrentado un momento complejo, los desafíos en materia de seguridad que hemos atravesado han golpeado nuestra economía, han lastimado la confianza y han proyectado una sombra sobre el esfuerzo de tantos años”, dijo durante su mensaje en el Foro de Turismo “La gestión turística frente al espejo”, realizado este viernes por Coparmex Mazatlán.

Sobre la crisis de seguridad que se ha vivido los dos últimos años en Sinaloa, agregó que es innegable la percepción negativa que se da a los visitantes y es comprensible el temor y la incertidumbre que esto genera en los hogares y negocios.

“Sin embargo, las crisis no definen quiénes somos, la respuesta a las crisis es lo que define nuestro destino. El sol sigue brillando sobre nuestras playas, la calidad de nuestra gente sigue siendo genuina”, recalcó la dirigente empresarial.

Estrada Osuna recordó que la historia está erigida de retos superados gracias al carácter firme, trabajador y hospitalario de quienes viven en esta ciudad, en la Tierra, y ningún sector, autoridad o ciudadano puede remar solo en altamar.

“Necesitamos una estrategia compartida y un compromiso absoluto de corresponsabilidad. Este foro debe ser un punto de inflexión”, expresó en el evento en el que participaron además cuatro expertos internacionales en turismo.