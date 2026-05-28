Enfrenta Mazatlán uno de sus años turísticos más complicados en décadas: Manguart

Un panorama turístico complejo e incierto es el que atraviesa actualmente el puerto, reconoció el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán, José Ramón Manguart Sánchez, al señalar que, aunque durante los fines de semana se ha observado una recuperación gradual en ocupación hotelera, entre semana persiste una baja afluencia de visitantes.

El representante del sector turístico mazatleco expresó que, en las últimas semanas, el destino ha tenido un repunte importante en cuestión de ocupación, particularmente durante mayo, mes en el que se registraron tres fines de semana con ocupaciones cercanas al 80 por ciento.

Sin embargo, indicó que la situación cambia considerablemente entre semana, cuando las ocupaciones descienden hasta cerca del 40 por ciento, reflejando un comportamiento inestable en la actividad turística.

“Hemos venido de menos a más. Los fines de semana hemos estado repuntando, pues en mayo estuvimos prácticamente tres fines de semana alrededor del 80 por ciento, pero entre semana es donde se contrae, es donde está el vacío que se ha hecho sentir”, comentó.

En el caso del próximo fin de semana, Manguart Sánchez comentó que la expectativa se mantiene entre un 55 y un 60 por ciento de ocupación hotelera, aunque reconoció que actualmente las reservaciones son cada vez más impredecibles debido a que muchos turistas toman decisiones de viaje prácticamente de último momento.

En este sentido, explicó que anteriormente, las reservaciones de último minuto presentaban apenas algunos puntos porcentuales adicionales a la ocupación, pero actualmente pueden significar incrementos de hasta 8 y 10 puntos, lo que dificulta medir con precisión el comportamiento.

Además, reconoció que el sector enfrenta retos importantes derivados de la incertidumbre y de la percepción negativa generada por las circunstancias de inseguridad que atraviesa la entidad, lo que ha impactado directamente en el flujo de visitantes.

A pesar de esto, Manguart Sánchez destacó que las experiencias positivas de quienes visitan Mazatlán continúan siendo un factor importante para mantener la promoción del destino, ya que muchos turistas regresan a sus lugares de origen con una buena impresión del puerto compartiendo buenas referencias del destino.

Ante este panorama, el sector turístico mantiene una estrategia intensiva de promoción para sostener la presencia de Mazatlán en el mercado nacional y atraer visitantes durante la próxima temporada de verano, teniendo como parte de dichas acciones el “Viaja Fest”, realizado en Monterrey.

El representante del sector hotelero mencionó que este tipo de eventos tiene como objetivo que al momento de elegir en opciones para vacacionar durante el verano, los turistas contemplan a Mazatlán como una de sus principales alternativas.

“Este evento es para incentivar la demanda de visitantes en Mazatlán para empujar el verano, pues nos interesa mucho estar vigentes como marca, como destino, cerca del consumidor para que al momento que la gente piense donde viaje, piense en Mazatlán”, declaró.

“Sabemos que está en puerta el verano, que todos los destinos van a ir sobre el mismo objetivo y en ese aspecto, Mazatlán tiene sus fortalezas y seguramente vamos a estar con estimaciones del 75 por ciento”, agregó.

Manguart Sánchez reiteró que el contexto actual que se vive en Mazatlán obliga al sector a mantenerse en constante adaptación, especialmente ante un comportamiento turístico cada vez más impredecible.

De tal forma que consideró que el 2026 representa uno de los años más difíciles que ha enfrentado Mazatlán en materia turística en los últimos 40 años, aunque aseguró que el sector continuará trabajando en la búsqueda de oportunidades, estrategias de promoción y mecanismos que permitan mantener la actividad turística y económica del destino.