$!Enfrentan empresas de Sinaloa entorno complicado: Colegio de Contadores

Con exponentes de la contaduría estratégica, analizarán las reformas fiscales y desafíos digitales de México dentro del XI Congreso de profesionales de la Contaduría Pública.

Este tema y otros más analizarán del 21 al 22 de noviembre la Contaduría Pública nacional que se congregará en Mazatlán.

Asistirán Martha Faria Velazco e Ivonne Bautista Olivas y Félix Sixto Pilay Toala, como los congresistas expositores que disertarán diversos temas en el Teatro universitario de la UAS.

Andrés Ultreras Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública en el sur de Sinaloa, citó que el año pasado rebasaron los 300 asistentes.

También participará entre los expositores el experto en la metodología wau de Disney para fomentar el lado reflexivo en busca de la mejor manera de vender a través de brindar una buena experiencia al cliente.