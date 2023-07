MAZATLÁN._La realidad de los fraudes por internet de nuevo se hizo presente en Mazatlán. El Alcalde porteño ha dicho que los fraudes no son en Mazatlán sino que se cometen vía internet desde otros lugares del mundo, pero engañando con rentas de viviendas, departamentos y hoteles en este destino de playa.

En entrevista con Noroeste, una vecina narró que esta vez las víctimas fueron tres familias de turistas que rentaron vía internet una misma vivienda supuestamente en el Fraccionamiento Lomas de Mazatlán para el pasado sábado. Pero al llegar se toparon con que no era la que había alquilado, esta no tenía alberca como la que les prometieron.

De acuerdo con vecinos, al menos tres familias fueron víctimas de prácticas fraudulentas al tratar de buscar la “casa” que había alquilado vía internet y de la que ya había pagado la renta anticipadamente. Los hechos se registraron alrededor de las 13:30 y las 14:30 horas del pasado sábado en Lomas de Mazatlán.

Y es que las tres familias de turistas, al llegar el mismo día pero con horarios diferentes, intentaron ingresar a la “casa” que habían alquilado y pagado previamente, pero se llevaron una sorpresa, la persona con quienes se dirigieron nunca apareció ni nunca respondió a sus llamadas.

Según la información obtenida a través de una vecina de ese mismo sector, detalló que se trataban familias provenientes de Culiacán y de Durango.

Al ver la situación desesperantes de los afectados, una de las vecinas platicó con ellos y le informaron que habían pagado 4 mil pesos por un día y que la vivienda supuestamente tenía alberca, pero en esa zona no hay casas que tengan alberca. Además las familias comentaron que les exigían que pagaran todo el dinero para poder entregarles las llaves de la vivienda.

“Esto va a seguir pasando en vacaciones”, añadió.

Las familias al ver que fueron engañadas se fueron a rentar habitaciones en hoteles del puerto.

Otro de los fraudes recientes

El pasado jueves 22 de junio, un total de 240 turistas provenientes de Coahuila y Nuevo León resultaron también ser víctimas de fraude cibernético, pues al llegar a este puerto se percataron que no existía el hotel donde habían reservado habitaciones en línea, por lo que fueron apoyados por el Ayuntamiento de Mazatlán a través de varias dependencias.

Tras darse de este fraude a través de una denuncia ciudadana, el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Martín Ochoa López, acudió al estacionamiento del Acuario de Mazatlán en donde estaban los visitantes afectados, no nada más para escucharlos, sino también se les consiguió dónde hospedarse, así como alimentos, además de asesoría para interponer la denuncia correspondiente, confirmó el Ayuntamiento y el Alcalde Édgar González Zataráin.

Por su parte, el Presidente Municipal precisó que el fraude no fue en Mazatlán, sino en los lugares de donde provienen estas personas, pero se les brindó el apoyo.

“El fraude no fue aquí, los fraudearon en otro lugar, aquí llegan buscando alojamiento y aquí se enteran de que los fraudearon, que los fraudearon en otro lugar, no aquí, entonces no nos podemos nosotros sentir responsables en el tema de la imagen porque no es Mazatlán el que está haciendo ese acto”, dijo González Zataráin.