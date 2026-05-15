$!Enseñar también es escuchar: la vocación docente de Vanessa Mendoza

MAZATLÁN._ Lo que inició hace más de una década como un trabajo en el área de tutorías en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, terminó convirtiéndose en una vocación de vida para Vanessa Mendoza, quien desde hace nueve años encontró en las aulas un espacio para enseñar y acompañar generaciones.

Fue en un salón universitario, entre exposiciones, debates y jóvenes que comienzan a imaginar su futuro profesional, donde Vanessa descubrió que la docencia no solo consiste en impartir conocimientos, sino que además sirve para acompañar procesos de vida.

Aunque su historia dentro de la UAS inició años atrás, en 2017 la docente encontró frente al aula y en esa cercanía cotidiana con los estudiantes, una vocación a la enseñanza y una de sus mayores pasiones.

“La docencia, para mí, es algo que amo. Tengo mucha vocación y disfruto mucho trabajar con diferentes generaciones y diferentes historias de vida. He tratado de crear un buen ambiente áulico donde los muchachos se sientan en confianza y no vean al maestro como una figura rígida a la que le tienen miedo”, comentó.

Impartiendo materias relacionadas a la publicidad, mercadotecnia y prácticas profesionales, Vanessa da clases en las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación y Comercio Internacional, donde acompaña a estudiantes que están a punto de dar el salto al ámbito laboral, quienes muchas veces cargan inseguridades, dudas y miedo al fracaso.