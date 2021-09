$!‘Entonces, ¿a qué vinieron?’, le cuestionan a Quirino y al Químico en el poblado La Cofradía

Antes de marcharse un vecino de acercó para explicarles que el agua no había bajado de nivel de agua en un camino, y Benítez Torres le respondió que sí, que ya había bajado el nivel, y que si le decían al Gobernador cosas que no eran, no habría apoyos.

Una vecina los invitó a que recorrieran el pueblo, que hablaran con la gente, pero los funcionarios empezaron a subirse a las camionetas con rumbo a otro pueblo, El Arenal.

“Nomás con la prensa hablan, no hay soluciones, no hay nada, ¿entonces a qué vinieron? No platicó con la gente, nomás con la prensa, ¿entonces a qué vienen? No vienen a nada, no dan soluciones de nada ni esperanzas de nada”, expresó Perla Gárate, vecina de la comunidad.