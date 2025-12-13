$!Entra en acciones el nuevo Consejo Directivo del Colegio Integral de Peritos Valuadores

Con la misión de fortalecer el gremio a través de las buenas prácticas, José Simón García rindió protesta como nuevo presidente del Colegio Integral de Peritos Valuadores A.C. para el periodo 2026-2027, en una cálida ceremonia en que también se entregó un reconocimiento al Ingeniero Rafael Villegas Hernández.
El dirigente llega al cargo en sustitución del Ingeniero Óscar Tirado, quién comandó a los valuadores los últimos dos años. Junto a García Tirado llega al nuevo Consejo Directivo, Edmundo Santiesteban como Vicepresidente; Antonio Loaiza como tesorero; Celso Benítez como tesorero, entre otros agremiados más.
“Es un honor para mí este día tan significativo que da inicio a un nuevo ciclo de nuestra asociación. Hoy no solo celebramos el comienzo de un nuevo Consejo Directivo, sino un año de trabajo y compromiso con la fortaleza y la unidad que nos caracteriza como profesionales”, indicó García Tirado.
“Uno de nuestros objetivos este año es enfocarnos en fortalecer nuestra competencia a través de talleres, capacitaciones y el intercambio de buenas prácticas. También trabajaremos en la promoción de nuestra labor hacia el exterior, asesorando los colegios de ingenieros, arquitectos y a los entes públicos como el Gobierno Estatal, federal y municipal buscando siempre mejorar la precisión y el reconocimiento de nuestra profesión”.
Como una de las últimas actividades de su gestión, el Ingeniero Óscar Soto presentó el informe general del Consejo Directivo actual, en el que se detallaron las hechos y trabajos del último año. Mientras que tuvo también unas palabras de ánimo y suerte para el nuevo Presidente, quien fue su mano derecha durante la gestión saliente.
Por su parte, el Presidente de la Federación de Peritos y Valuadores de Sinaloa, Luis David Pérez Castro, reconoció el trabajo de los agremiados de Mazatlán en una época en que las cosas no se han estado de la mejor manera debido a diferentes factores. Sin embargo, llamó a la unidad y a tomar las mejores decisiones como Consejo.
RECONOCEN LA TRAYECTORIA DE RAFAEL VILLEGAS
Asimismo, la ceremonia de Informe General del CIPVAC Diciembre 2025, realizó la entrega del Galardón “Gregorio Padilla López” al Infierno Rafael Villegas Hernández, debido a su gran trayectoria en el gremio de Valuadores y labores con los Colegios del Sur de Sinaloa.
Óscar Soto Valle, junto a la Junta Directiva, presentaron un vídeo de semblanza del homenajeado en el que recapitulaban sus labores y trabajos en pro del gremio. En tanto, Villegas agradeció el Galardón y se lo dedicó a su familia por todos los años de acompañamiento y apoyo.