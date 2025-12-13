$!Entra en acciones el nuevo Consejo Directivo del Colegio Integral de Peritos Valuadores

Con la misión de fortalecer el gremio a través de las buenas prácticas, José Simón García rindió protesta como nuevo presidente del Colegio Integral de Peritos Valuadores A.C. para el periodo 2026-2027, en una cálida ceremonia en que también se entregó un reconocimiento al Ingeniero Rafael Villegas Hernández.

El dirigente llega al cargo en sustitución del Ingeniero Óscar Tirado, quién comandó a los valuadores los últimos dos años. Junto a García Tirado llega al nuevo Consejo Directivo, Edmundo Santiesteban como Vicepresidente; Antonio Loaiza como tesorero; Celso Benítez como tesorero, entre otros agremiados más.

“Es un honor para mí este día tan significativo que da inicio a un nuevo ciclo de nuestra asociación. Hoy no solo celebramos el comienzo de un nuevo Consejo Directivo, sino un año de trabajo y compromiso con la fortaleza y la unidad que nos caracteriza como profesionales”, indicó García Tirado.

“Uno de nuestros objetivos este año es enfocarnos en fortalecer nuestra competencia a través de talleres, capacitaciones y el intercambio de buenas prácticas. También trabajaremos en la promoción de nuestra labor hacia el exterior, asesorando los colegios de ingenieros, arquitectos y a los entes públicos como el Gobierno Estatal, federal y municipal buscando siempre mejorar la precisión y el reconocimiento de nuestra profesión”.